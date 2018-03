Drahonínský a Chaloupský se stali mistry republiky

před 1 hodinou

Mistrovství republiky v halové para lukostřelbě přineslo souboje nejlepších v obou kategoriích. Lukostřelce letos čeká světový pohár i mistrovství Evropy.

Plzeň - Třináct sportovkyň a sportovců usilovalo na západě Čech o titul mistra republiky. Šlo celkově o 5. ročník mistrovství. Lukostřelci soutěžili smíšeně ve dvou kategoriích. Kladkového a reflexního luku. "K žádnému překvapení nedošlo. V obou finálových duelech si to rozdali největší adepti na titul," říká jeden z organizátorů turnaje Vladimír Brada.

V kategorii kladkového luku si z kvalifikace přímý postup do semifinále zajistili oba favorité - David Drahonínský a Leoš Bartoš. Semifinálovou dvojici s Drahonínským utvořil Jaroslav Zelenka, který si vystřílel o pouhých šest bodů více než Lenka Kuncová. Karel Davídek si s Terezou Brandtlovou poradil jednoznačněji 140:107. Do finále poté postoupili Drahonínský s Bartošem.

"Leoš Bartoš se letos vrátil po zdravotních komplikacích a s Drahonínským svedl vyrovnaný finálový souboj," vysvětluje Brada. David Drahonínský však Bartoše o dva body porazil (143:141) a titul pro mistra republiky bral on.

Kvalifikaci v kategorii reflexního luku ovládl očekávaně Václav Košťál. Ostatní o semifinále museli ještě zabojovat. Oliver Moučka vyřadil Jana Mazoura, avšak v semifinále na Košťála nestačil, podlehl mu poměrem 4:6. Ve druhém semifinále spolu soupeřili Milan Zídek a Martin Chaloupský. Chaloupský nedal svému soupeři šanci a výsledkem 7:1 si zajistil účast ve finále. "Navzájem si tak čelili největší rivalové v kategorii reflexního luku. Mírným favoritem byl Václav Košťál, avšak tentokrát zvítězil Martin Chaloupský," popisuje průběh Vladimír Brada. Finále skončilo výsledkem 6:4.

Svět para lukostřelby bude žít hlavně v létě a jeho součástí budou i jmenovaní čeští sportovci. Na červen je naplánován evropský pohár na Sardinii v Itálii. A v červenci se přesune do Nového Města nad Metují. Vrcholem však bude srpnové mistrovství Evropy. "Podařilo se nám ho umístit po letech do Česka. Uskuteční se v Plzni a bude to pro lukostřeleckou reprezentaci nedůležitější závod sezóny," doplňuje Brada.