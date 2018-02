Kulturistika na vozíku? Proč ne, říká Minster. A sní o Mr. Olympia v Las Vegas

před 2 hodinami

Daniel Minster zůstal po autonehodě na invalidním vozíku. Nyní je jediným českým vozíčkářem, který reprezentoval na velmi populární kulturistické soutěži Arnold Classic v americkém Columbusu, kde skončil na třetí příčce. Ke kulturistice se snaží přivést i další handicapované. Účastní se přednášek o životě bez bariér, radí jak posilovat na vozíku a sestavuje tréninkové plány.

Praha - Daniel Minster nastupoval v české nejvyšší sledgehokejové lize, tento sport ale záhy nahradila naplno kulturistika, a nyní si sní svůj sen o účasti na několika prestižních soutěžích ve Spojených státech amerických a v Kanadě. K tomu má pomoc i projekt na Startovači, kde ho lidé mohou finančně podpořit.

Kulturistika není zrovna typickým sportem pro vozíčkáře. Jak jste se k tomuto sportu dostal?

Ke kulturistice jsem tíhnul už i před autonehodou, doma v paneláku jsme měli ve sklepě v celku dobře vybavenou posilovnu. Navíc mě k tomuto sportu tak trochu vedl otec s bratrem a po autonehodě mi cvičení pomohlo nabýt zpět aspoň trochu fyzické síly.

Popište, jak trénujete? Jsou speciální posilovací stroje pro vozíčkáře nebo "makáte" na těch klasických, které můžeme vidět ve fitness centrech?

Momentálně se nacházím v předsoutěžní přípravě, kdy se snažím zbavit tělo přebytečného tuku a tak docházím do posilovny šestkrát v týdnu. Co se strojů týče, cvičím na klasickém vybavení, které je běžně ve fitcentrech. Je pravda, že některé cviky jsem si musel přizpůsobit svému handicapu což v některých případech znamenalo, že se musím ke strojům poutat pro lepší stabilitu.

Jak těžké je prosadit se mezi světovou špičkou?

Tady je problém v rozdílnosti co do poranění míchy. Někteří soupeři mají zranění míchy v bederní oblasti, to jim dává jistou výhodu v kompletnosti břišních svalů. Já sám mám poranění TH10, což je hrudní oblast, a tak z mých břišních svalů zbylo jen velmi málo těch, které mohu procvičit. Momentálně je rozdáno mezi vozíčkáře něco přes 45 profesionálních karet, ale aktivních je nás pouze dvanáct.

Pomocí projektu Startovač vybíráte peníze na splnění snu. Na co finanční obnos chcete použít?

Pomocí Startovače chci získat finanční obnos, který mi má pomoci vycestovat na všechny tři světové soutěže. Bohužel se všechny konají v USA. Takovým vrcholem těchto soutěží by pak měla být možnost účastnit se té nejprestižnější - Mr. Olympia v Las Vegas.

Jaké jsou zatím vaše největší úspěchy v tomto sportu?

Jsem nesmírně rád za tu šanci, že i na invalidním vozíku mohu alespoň částečně dělat sport, který mě baví a naprosto naplňuje. Zatím je mým největším úspěchem třetí místo na soutěži Arnold Clasic, která se konala v americkém Columbusu ve státě Ohio.

Sportujete na klasické vozíku nebo je k tomu potřeba speciální vozík?

Ke cvičení používám klasický (aktivní) vozík. Klasický invalidní vozík ale není stavěn na takovou zátěž, kterou dostává při mém cvičení v posilovně. Jsem nesmírně rád, že jsem dostal nabídku od kluků z firmy Ultina, kteří mi chtějí vyrobit vozík, jak na pódium, tak do posilovny.

Víte o dalších vozíčkářích, kteří v České republice dělají kulturistiku?

V Česku jsou další dva borci, kteří dělají kulturistiku na vozíku, soutěží v rámci amatérských soutěží. Do budoucna bych si přál, aby tento sport dělalo více "vozmenů" a soutěže by tak byly více obsazeny. Myslím si, že to k tomu časem i dospěje a bude ještě větší konkurence.

Co pro vás tento sport znamená?

Kulturistika je pro mě vším. Od základu mi vlastně změnila život. Jinak se stravuji a mám i jiný každodenní režim. Naučila mě vytrvalosti a disciplíně. Je to sport, který se dělá a žije 24 hodin denně.