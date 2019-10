Chystá se škola bezpečné jízdy pro handicapované řidiče

sul

Vlastníte průkaz ZTP a chtěli byste řídit auto? Vyzkoušet si jízdu pod vedením zkušených lektorů? Ano, zní to jako náborový slogan do autoškoly. Tak jednoduché to ale nebude. Tuhle autoškolu, přesněji Školu bezpečné jízdy, pořádá tým Cesty za snem a uskuteční se 19. října v Ostravě. Jedním z hlavních cílů tohoto kurzu je ukázat právě handicapovaným, že se mohou ve svých vozech cítit bezpečně.

Cesta za snem pořádá kurz bezpečné jízdy už po třetí. V Ostravě ale bude úplně poprvé. "Zatím jsme vždy tyto akce pořádali na Autodromu Most," přibližuje Tomáš Pchálek, člen Cesty za snem. "Našim cílem je v budoucích letech vytvořit projekt také v dalších městech tak, aby byl dostupný co největšímu počtu řidičů," dodává. Součástí celého projektu bývá i nácvik první pomoci | Foto: Cesta za snem Podle něj je totiž důležité, aby handicapovaní řidiči získali kvalitní přípravu na řízení auta, stejně jako v autoškole. "Představte si, že utrpíte úraz, který vás posadí na invalidní vozík. Necháte si váš vůz předělat na ruční řízení, ale nedostanete již kvalitní přípravu. Proběhne většinou jedna kondiční jízda a řidič se vydává sám na silnici," vysvětluje problém. Řidiči pak často neví, jak se v některých situacích zachovat, například jak správně zareagovat na smyk. Tento jednodenní kurz by jim proto měl pomoct. "V našem projektu řidiči přijedou vlastními vozy. Těmi, které denně užívají, s úpravami, které jsou jim dělané na míru," vysvětluje princip akce Tomáš Pchálek. A co všechno tedy na návštěvníky příští sobotu na speciálním polygonu v Ostravě čeká? Handicapovaní řidiči absolvují kurz bezpečného řízení, kde si vyzkouší například kluzné plochy, aquaplaning nebo krizové brždění. Připravené jsou ale taky jízdy na offroad trati, závodní trenažéry řízení rukama, čtyřkolky nebo driftovací motorové tříkolky. Foto: Cesta za snem Tohle všechno si mohou vyzkoušet i řidiči bez handicapu. Na programu je dále exhibice mistra České republiky v moto trialu Martina Matějíčka nebo show profesionálního kulturisty na vozíku Daniela Minstera. Akce se zúčastní také paralympijský plavec Arnošt Petráček, kterému se splní sen - dostane možnost řídit velký hasičský nákladní vůz. Cesta za snem chce do budoucna projekt realizovat na různých místech Česka. "Naším cílem je zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích a také informovat širokou veřejnost o tom, co řízení s handicapem obnáší. Věříme, že se nám to daří, a proto určitě budeme v projektu dále pokračovat," říká Tomáš Pchálek. Ti, kteří ale nechtějí čekat na to, až bude akce někde poblíž, mají příležitost vyrazit 19. října do Ostravy. "Pokud máte zájem, jste řidič s kartou TP, ZTP nebo ZTP/P neváhejte a napište na [email protected] Těšíme se na vás," uzavírá Pchálek. Arnošt Petráček na mistrovství světa handicapovaných plavců v Mexiku. | Foto: Archiv Arnošta Petráčka