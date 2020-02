Čeští paraflorbalisté zářili na severu Evropy

Michal Havelka

Na letošním Malmö Open vybojovali handicapovaní florbalisté Českých Budějovic stříbrné medaile. Ve finále podlehli svému tradičnímu rivalovi, švédskému týmu Nacka Hi, 1:3. "Určitě jsme nebyli horší," znělo z tábora Štírů. Na tom se shodli jak obránce Jan Herman, tak nehandicapovaný hráč Tomáš David.

"Je to škoda, protože finálový zápas se nám docela povedl. Ve skupině se našemu celku proti Nacka Hi tolik nedařilo, ale ve finále jsme si docela věřili. První dvě třetiny byly ještě vyrovnané a v té poslední už jsme byli jasně lepší. Zatlačili jsme je k bráně, poměr střel hovořil jasně pro nás, Švédy ale podržel výborný gólman," vrátil se k utkání David. "Přesně tak. Je to o tom, že soupeř ty góly dal, zatímco my ne," přitakal Herman.

Český tým sice ve finále prohrál, ale dokázal přehrát soupeře, kteří patří k absolutní světové špičce. "Sehráli jsme pět těžkých zápasů a prakticky v každém se hrálo o všechno. My jsme měli výhodu, že jsme dokázali pravidelně točit dvě vyrovnané pětky a v koncovkách zápasů, které se hrály na třikrát 15 minut, jsme soupeře ujezdili. Taky jsme se perfektně vyrovnali s gumovým povrchem. Ten je totiž velice specifický a doma na něm nejsme zvyklí hrát," přidal poznámku k průběhu turnaje Herman.

Jedinou kaňkou na jinak povedeném turnaji byl nižší počet účastníků, než obvykle do Malmö jezdí. Ze zahraničí dorazili pouze Jihočeši, jinak se na turnaji představily domácí celky Göteborgu, Nacky Hi a Kalmaru. "To ten turnaj trošku devalvuje, na druhou stranu ty tři švédské týmy skutečně patří na světě mezi nejlepší," podotkl David.

Není ročník, v němž by Štíry v cestě na sever Evropy nepřibrzdila nějaká patálie. "Na české dálnici poblíž hranice s Německem uvízlo několik kamionů a my jsme se tak zdrželi v koloně. Kvůli tomu jsme nestihli v Rostocku trajekt, který jsme již měli dopředu zaplacený," postěžoval si David.

Štíři nechtěli čekat šest hodin na další trajekt, který by je odvezl přímo do Malmö, a tak zvolili náročnější cestu přes Dánsko. "Přejezd přes Öresundský most jsou další náklady navíc, k tomu ještě připočtěme hodiny navíc strávené v autě. Při překonávání podobných obtíží se ale zase utuží parta," vzpomínal na výjezd do Švédska s úsměvem David.