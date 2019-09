Čeští atleti obstáli na mezinárodní scéně. Na Grand Prix v Paříži získali osm medailí

před 5 hodinami

Čeští handicapovaní atleti ukázali, že jsou před listopadovým mistrovstvím světa v Dubaji ve skvělé formě. Z pařížského mezinárodního Grand Prix si odvezli celkem osm medailí. Dařilo se hlavně Františku Serbusovi, který v hodu kuželkou překonal hranici 33 metrů a obsadil první místo. Zářil i Aleš Kisý, který do své sbírky přidal hned dvě medaile. Ze zisku cenného kovu se radovali například i Miroslava Obrová nebo Tereza Jakschová a další Češi.

Závodění Františka Serbuse byla kvůli zdravotním problémům v ohrožení. Skoro rok nezávodil a přemýšlel i o konci kariéry. V loňském roce se ale rozhodl to ještě jednou zkusit.

"Záda přestala tolik bolet, tak jsem se do toho znova opřel. Mojí hlavní motivací je být sám sebou. Dělat to, co mám rád, a dělat sport, na kterém mi záleží," vysvětluje okolnosti návratu mladý sportovec. "I když to občas bolí, nikdy se nevzdám," dodává.

Teď se mu podařilo získat v hodu kuželkou zlatou medaili na světové Grand Prix. "Pravdou je, že v Paříži byla slabší konkurence. Nebyli zde ti nejlepší atleti z celého světa. Ale to mi nedávalo důvod, abych neposunul svůj nejlepší osobní výkon, který je teď i novým českým rekordem," pochvaluje si Serbus.

V Paříži poslal kuželku do vzdálenosti 33 metrů a 23 centimetrů. "Jsem velice spokojený, že to stále lítá dál a dál. Rekord není jenom můj, je to výsledek práce celého týmu," doplňuje.

Dva cenné kovy v Paříži získal Aleš Kisý. K bronzu z vrhu koulí přidal stříbro v hodu oštěpem. "Konkurence je na všech závodech. Letos se poprvé představila taky ruská výprava a bylo to znát na výsledcích. Musíme s nimi prostě počítat," hodnotí Kisý.

Právě ve vrhu koulí skončil na třetím místě za dvěma ruskými atlety. Podle českého borce je stále těžší držet se světovou elitou krok. "Je vidět, že Rusové, ale nejen oni, udělali za poslední roky obrovský posun dopředu. Je to neskutečné, jak nám všichni utíkají," podivuje se.

I přesto, že je Kisý s výsledky spokojený, je podle něj stále co zlepšovat. V Paříži ho navíc limitovalo zranění ramene. "Od začátku roku jsem započal opravdu velmi intenzivní a důslednou přípravu na mistrovství světa. Intenzita a počet tréninkových jednotek byl ale bohužel asi přespříliš velký a odneslo to pravé rameno," popisuje.

"Kvůli těmto problémům jsem teď už skoro měsíc bez jakékoliv zátěže a tréninku. Věřím ale, že v průběhu září se to změní a zbyde ještě hodně času na kvalitní přípravu na světový šampionát," dodává.

Na Dubaj se už připravuje i běžkyně Tereza Jakschová, která ve francouzské metropoli získala bronz ve sprintu na 100 metrů. "Zazávodila jsem si se soupeřkami, se kterými se utkám i na mistrovství světa, tudíž myslím, že to byla dobrá generálka. Právě na šampionát ladíme formu, takže závody v Paříži pro mě byly spíše zpestřením, a jsem ráda, že jsem se umístila a vyzkoušela si před mistrovstvím atmosféru velkých závodů," říká Jakschová, která na Grand Prix startovala poprvé v kariéře.

Tréninkům se teď běžkyně věnuje až pětkrát týdně. "Za týden mě ještě čekají závody za pražskou Slavii a poté se plně pustíme do přípravy. Plánujeme lehce přitlačit. Zaměříme se hlavně na rychlostní vytrvalost, dynamiku a techniku běhu," přibližuje.

Na pařížském mítinku se dařilo i dalším atletům. Miroslava Obrová získala stříbro v hodu diskem, navázala pátým místem a českým rekordem v oštěpu. Ten letěl do vzdálenosti 15,71 metrů. Bronzové medaile pak přidali Filip Vartoň v disku a Jan Vaněk v hodu kuželkou. Ve stejné disciplíně skončila třetí i Anna Muziková.

Pro atlety jsou dobré výsledky a účast na mistrovství světa i velkou motivací pro nadcházející paralympijské hry v Tokiu. "Po tom, co jsem se o kousek nedostala na paralympijské hry v Riu 2016, jsem si dala za cíl, že do Tokia už pojedu. Takže posledních dva a půl roku na tom tvrdě pracujeme a doufám, že příští rok budu na hrách poprvé startovat," těší se Jakschová.

Pro Serbuse už by to byla třetí účast. I tak je to pro něj ale velká motivace. "Byla by to velká odměna za neskutečnou dřinu mojí i mých přátel," uzavírá.