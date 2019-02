České hráče skolila chřipka před semifinále Rakouské ligy basketbalu vozíčkářů

před 1 hodinou

Nepříliš povedený vstup do semifinále obou rakouských lig mají za sebou týmy WBS Pardubice a SK Hobit Brno. Společného soupeře však oba nalezly ještě před odjezdem do Dolních Rakous. Byly jím nemoci, které značně oslabily oba kádry.

Pardubicím, hrajícím Rakouskou ligu 1, chyběl například tahoun Tomáš Nevěčný. Nebyl však jediný, komu nemoc nedovolila hrát. "Velká část týmu onemocněla a projevilo se to především na bodové skladbě sestavy. Nemyslím si, že bychom v plné sestavě soupeře jasně porazili, určitě bychom však zápas odehráli důstojněji," vysvětloval po prvním kole bojů o finále trenér Pardubic Jaroslav Menc.

Rakouskému soupeři Flink Stones I nakonec podlehli 37:84. Ve druhém semifinálovém utkání by pak toto vysoké bodové manko museli Pardubičtí otočit, aby do finále postoupili. "Ten rozdíl je však tak velký, že je obrat velice nepravděpodobný. Proto se budeme soustředit hlavně na souboj o třetí místo," dodává Menc. Kouč však předpokládá, že do příštího týdne, kdy má tým odjet do Polska a odehrát zde skupinová utkání Euroligy, se sestava opět naplní. Tomáš Nevěčný však s týmem pravděpodobně neodcestuje. Pardubický WBS se tu utká například s elitním tureckým Fenerbahçe.

Ve druhém semifinálovém duelu první rakouské ligy si to spolu rozdaly rakouské celky Rebound Warriors a Sitting Bulls. Býci potvrdili roli favorita poté, co ovládli základní část soutěže, a zvítězili 72:46.

Brno střet o finále nevzdává

"Nám omarodila půlka týmu. Naposled nás na ligu jelo dvanáct, teď nás bylo šest," potvrzuje trenér brněnských Hobitů Adam Erben, že i je stihla chřipková epidemie. Ta zkomplikovala týmu přípravu na semifinále Rakouské ligy 2.

I přes markantní oslabení soupisky se však Brněnští se složitou výzvou vypořádali obstojně. S maďarským Team Hungary sice prohráli, avšak pouze o čtyři body - 32:36. Před odvetami , které oba české kluby sehrají 16. března v rakouském Grazu, je tak podle trenéra Hobitů šance na zvrácení stavu z prvního utkání velmi reálná.

"Musím vyzdvihnout celou šestici hráčů, že do zápasu nešla s vidinou jasné prohry a bojovala. Na konci bylo vidět, že už nám docházejí síly. Přestože jsme prohráli, tak jsme vzhledem k marodce s výsledkem spokojeni," hodnotí Erben. Naopak další semifinále druhé rakouské ligy skončilo jednoznačně. Flink Stones II v něm dominovali a přehráli RSV Waldhausen 105:7.