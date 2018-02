České Budějovice žijí basketem na vozíku, mladí nadšenci zakládají nový klub

před 7 hodinami

Zájem o basketbal na vozíku se rozrostl i do jižních Čech. Mladí handicapovaní sportovci z Českých Budějovic chytili basketbalovou horečku a rozhodli se pokračovat v příkladu Pardubic, Brna a nově i Prahy a založit ve svém městě basketbalový klub vozíčkářů. Podpory se jim dostalo právě od hráčů WBS Pardubice, kteří s nimi absolvovali tréninkové soustředění.

České Budějovice - Z popudu dvou kamarádů a spoluhráčů z florbalového týmu Štíři Ivana Nestávala a Adama Šimonka se nyní v Českých Budějovicích rozjíždí ambice založit nový basketbalový klub. Po Brně, Pardubicích a Praze se tak Česká republika možná dočká čtvrtého týmu basketbalu na vozíku a to především díky nadšení místních mladých sportovců, které tato hra uchvátila.

Osmnáctiletý Nestával je úspěšným plavcem a florbalistou, stejně jako jeho o rok starší kamarád Adam Šimonek. Oba spojuje vrozený handicap a láska ke sportu. Loni v srpnu si poprvé vyzkoušeli basketbal na vozíku na sportovním kempu v Třeboni.

"Pak jsme byli pozvaní na kemp do Nymburku, který pořádali WBS Pardubice, a tam nás to začalo bavit natolik, že jsme se tomu chtěli věnovat víc než jen nárazově," říká Šimonek o začátcích jejich snah zorganizovat trvalejší možnost trénovat a hrát basket na vozíku v jižních Čechách. "Basketbalových klubů pro vozíčkáře je u nás hrozně málo a dojíždět každý týden do Pardubic, do Brna nebo do Prahy na trénink prostě není možné," doplňuje Nestával.

Jejich cesty po tomto rozhodnutí vedly za prezidentem českobudějovického basketbalového klubu Tigers Tomášem Hejpetrem, se kterým se chtějí domluvit na možnosti začlenit své hráče jako vozíčkářskou odnož Tigers. "Organizace je zatím ve fázi schůzek a domlouvání termínů haly na tréninky, ale Tomášovi se ta myšlenka velmi líbí a vychází nám moc vstříc," potvrzuje Nestával úspěch jejich záměru.

Šimonek s Nestávalem se potkávají během zápasů a tréninků s florbalovým týmem Štíři, se kterým slaví úspěchy jak v české extralize vozíčkářů, tak na mezinárodních turnajích, jakým je například prestižní švédský klubový turnaj Malmö Open, kde loni obsadili druhé místo, a na další ročník se chystají od 9. února.

Právě z řad jejich florbalových spoluhráčů se zatím formuje sestava nově vznikajícího basketbalového klubu. "Chtěli bychom to rozjet a přitáhnout vozíčkáře z celých jižních Čech. Když se to podaří, tak bychom na podzim chtěli hrát pravidelnou soutěž," doufá Šimonek a Nestával dodává: "Kdy se nám podaří vypracovat na takovou úroveň, že bychom se mohli zapojit do ligových soutěží, to si netroufám říct, ale doufám, že na tréninkový režim se nám podaří najet snad v horizontu tří měsíců. Uvidíme, jak se to povede."

První setkání českobudějovických florbalistů s basketbalem proběhlo v neděli 28. ledna, kdy se v jejich tréninkové hale ZŠ Kubatova uskutečnilo soustředění za účasti pardubických hráčů Tomáše Nevěčného, Miroslava Šperka, Davida Hejnu, Františka Šindeláře a Pavla Minaříka z SK Hobit Brno a pod vedením reprezentačního trenéra Jaroslava Mence.

"Soustředění bylo parádní, jsem moc rád, že kluci z florbalu měli šanci si to zkusit a zrovna s tak výbornými hráči, jako jsou pardubičtí borci. A že je to bavilo, tedy alespoň myslím. A taky, že viděli, že to s tím klubem myslíme vážně, že se ten plán někam posouvá a že jsme zase o krok blíž k jeho uskutečnění," popisuje dvoutréninkovou neděli Nestával.

Obdobně to vnímal i Šimonek: "Chtěl bych hlavně poděkovat klukům z Pardubic za to, že přijeli do Českých Budějovic a absolvovali s námi dva tréninky. Ukázali nám, jak na to a co vše se dá dělat," vzkazuje na východ Čech.

Soustředění se kromě zkušených basketbalistů zúčastnilo šest nováčků, z nichž někteří si basketbal vyzkoušeli vůbec poprvé. Šimonek s Nestávalem doufají, že i tyto nováčky basketbalová hra strhla tolik jako je a budou chtít s nimi pokračovat.

"Na basketu mě nejvíc baví, že je to kontaktní sport, náročný na fyzičku, ale zároveň se u toho musí strašně přemýšlet a oproti florbalu je na vyšší úrovni. Ve světě se hraje několik lig, je možnost se dostat do zahraničí a hrát tam profesionálně, za plat, což je ve florbale momentálně nemožné. Věnovat se sportu na vozíku profesionálně se povede málokomu, ale v basketu to možné je," vysvětluje Nestával, v čem pro něj tkví atraktivita nejrychlejšího kolektivního sportu na vozíku.

Pro Šimonka, jehož handicap vyplývá z vrozené vady, kvůli které nemá vyvinutou část nohy, ale není trvale upoután na invalidní vozík, je sport na vozíku další novou zkušeností.

"Co se týče vozíčkářského sportu, před asi třemi, čtyřmi lety jsem začal hrát florbal na vozíku, a tohle beru jako výzvu začít dělat nějaký jiný sport. Ta hra se mi moc zalíbila a chtěl bych se ji naučit dobře, naučit se další nové věci," říká.

Stejně tak je basketbal na vozíku vhodný pro basketbalisty, kteří mají například problémy s koleny a nemohou se již věnovat basketbalu na vysoké úrovni. I oni se mohou zapojit do hry na vozíku (pravidla umožňují přítomnost jednoho zdravého hráče na hřišti). I o tom mladí sportovci jednají se členy českobudějovického klubu Tigers.

Kdokoli, kdo by měl zájem vyzkoušet si basketbal na vozíku, může kontaktovat Ivana Nestávala ml. na emailové adrese ivan.nestaval@gmail.com