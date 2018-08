Česká výprava paraatletů má v Berlíně první medaili. Bronz získala diskařka Nováková

před 2 hodinami

Diskařka Kateřina Nováková poslala náčiní do vzdálenosti 16 metrů a 13 centimetrů a získala bronzovou medaili na ME v Berlíně.

Berlín - Už před závodem pečlivě studovala startovní listinu a věděla, že pokud se přiblíží ke svému maximu, mohlo by to stačit na medaili. A přesně to se diskařce Kateřině Novákové vyplnilo. "Sledovala jsem už před závodem evropské tabulky, některé moje soupeřky už jsem viděla házet na loňském mistrovství světa a věděla jsem, že mám šanci na umístění na stupních vítězů," hodnotila Nováková možnosti.

Osobním maximem české diskařky je výkon 17 metrů a 81 centimetrů, toto číslo sice v tabulkách nezlepšila, přesto se může radovat z cenného kovu. Hned první pokus doletěl na značku 16,13 metru a Nováková se zařadila na druhé místo. Ostatní hody byly kratší a Nováková musela počkat, co předvede poslední soupeřka.

Diana Dadziteová z Litvy splnila roli favoritky a ze soutěže diskařek kategorie F55 odešla zlatá za 22,46 metru. Českou reprezentantku odsunula na bronzovou pozici. "Ta holčina z Litvy házela už na loňském mistrovství světa, takže jsem čekala, že mě přehodí a já budu třetí," popsala Nováková situaci po svých pokusech.

Do budoucna od sebe očekává ještě lepší výkony, než předvedla v Berlíně. "Myslím si, že mám na víc, a doufám, že to brzy potvrdím."