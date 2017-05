Česká reprezentace basketbalistů na vozíku poprvé pod novým trenérem brala čtvrté místo

před 1 hodinou

Nově sestavená česká reprezentace basketbalistů na vozíku se poprvé pod vedením trenéra Jaroslava Mence účastnila mezinárodního turnaje ve slovinské Lublani Ze tří zápasů vyhrál sehrávající se národní tým jediný. Češi tak na prvním přípravném turnaji před brněnským mistrovstvím Evropy skončil na čtvrtém místě.

Lublaň - Česká reprezentace basketbalistů na vozíku se poprvé představila i s novým trenérem. Pod vedením trenéra Jaroslava Mence se celek sehrával, zaznamenal jedno vítězství a na prvním přípravném turnaji před brněnským mistrovstvím Evropy skončil na čtvrtém místě.

Ve slovinské Lublani se tým se reprezentační tým utkal nejprve se srbským týmem KKK Singidunum a byl to začátek vskutku velmi úspěšný, neboť se jim podařilo Srby přehrát o 36 bodů. Přestože byl tým posílen vítězstvím 76:40, ve druhém zápase proti domácímu DP Ljubljana Mercator už se mu tolik nedařilo a skóre se tentokrát otočilo v jejich neprospěch na 37:71.

"Do toho zápasu jsme nastoupili na sto procent, věřili jsme si a soupeř byl pomalejší a znatelně slabší, takže jsme ho přehráli. Druhý zápas, domácí už byli rychlejší, ale trochu jsme pohořeli my, nešla nám střelba," říká nováček v reprezentaci Maritn Votápek. Turnaj náš reprezentační výběr uzavřel bojem o třetí místo, který přinesl dramatický a těsný souboj s chorvatským týmem KKI Vodice. Český výběr v první čtvrtině držel s Chorvaty krok, v druhé je dokonce přehrával o deset bodů, v závěru však došlo k vyrovnání a přetahování se o 2 body, které nakonec vyšlo soupeři a zápas tak skončil těsně 50:52.

Česká národní reprezentace vyrazila do Lublaně bez opor týmu Miroslava Šperka a Františka Šindeláře (oba WBS Pardubice), ale zato měla možnost sehrát se a vyzkoušet nadějné nováčky, jakými jsou například Martin Slávik (SK Hobit Brno) a Martin Votápek (WBS Pardubice). Pro oba hráče byl turnaj v Ljublani první zkušeností s reprezentačním výběrem, stejně tak pro jeho trenéra Jaroslava Mence, který stojí za letošním úspěšným tažením týmu WBS Pardubice evropskými ligovými soutěžemi.

"Hrálo se dobře, zahrál jsem si dost, přestože jsem nováčkem v týmu, tak mi trenér dal dost příležitostí si zahrát. Basketbal hraju rok a 4 měsíce, byl jsem na výběrech v Brně před dvěmi měsíci a teď jsem byl na prvním zápase s reprezentací. Je to zážitek, je to nová parta kluků, známe se od vidění, hrál jsem proti nim, ale nikdy ne s nimi, tak to bylo zajímavý," uvedl debutant Votápek.

Na otázku, jak se dostal k basketbalu, odpovídá druhý z nováčků Martin Slávik: "Od mala jsem hrál basketbal, ještě před nehodou, po nehodě jsem se vracel ke sportu, abych žil aktivně. Oslovil mě Jaroslav Náhlík (hráč za SK Hobit Brno, pozn. red.) a řekl mi o basketbalu vozíčkářů. Odehrál jsem jednu nebo dvě sezony s Hobitem, pak jsem si dal pauzu, zaměřil jsem se na studium a osobní věci, tak jsem upustil od basketu. A tuto sezonu jsem se vrátil k hobitům a po nějaké době mě oslovil Jarda Menc, jestli se nechci zapojit do reprezentace." Oba nováčci se shodují, že je třeba zlepšit nejen svou vlastní fyzickou úroveň, ale také sehranost týmu a technickou přesnost. K tomu jim dopomůže soustředění národního týmu, které je naplánované na víkend 19. - 21. května v Nymburce. Pak náš výběr čeká přátelské utkání s Rakouským národním týmem. Vrcholem sezony pak bude především Mistrovství Evropy, které se letos koná v Brně 24. - 29. července.