Zaseknuté vozíky i gólová smršť. Česká Powerchair hockey liga odstartovala

před 18 minutami

V Pražské hale na Třebešíně odstartoval prvním kolem nový ročník České Powerchair Hockey ligy. Kromě obhájce titulu z předchozího ročníku, Jaguars Praha, se ve vzájemných zápasech představili další tři týmy halového hokeje na elektrických vozících – Red Dragons Praha, Indians Plzeň a pořadatelští New Cavaliers. První ligový turnaj přinesl překvapení v podobě nově nastolené formy jediného mimopražského celku Indians Plzeň, který zaútočil na průběžnou stříbrnou pozici New Cavaliers, vítězství z hokejek loňského mistrů se jim však zatím sebrat nepodařilo.

Praha - Play-off v květnu letošního roku rozhodlo, že vítězem České Powerchair Hockey ligy se stali Jaguars Praha, druzí zůstali New Cavaliers. V sestavách zúčastněných celků proběhlo několik personálních změn, které se také mimo jiné podepsaly na výsledcích prvního kola. "Vstup do nové sezony dokázal, že v hokeji na elektrických vozících dochází k velkým výkonnostním změnám, zejména u týmu Indians Plzeň, který se hodně zlepšil a dokázal se celkem zaslouženě dostat na druhé místo, což se jím minulý rok nepodařilo," komentuje výsledky Václav Uher, hráč New Cavaliers, týmu, který se ujmul organizace prvního kola.

Na týmu New Cavilers se podepsal odchod klíčové hráčky Markéty Petráčkové, která přestoupila k plzeňským Indiánům: "Náš tým se musel vyrovnat s hráčskou ztrátou, což nás oslabilo. Byli jsme nuceni hrát v nové sestavě, a to se na naší hře stále nepříznivě projevuje," popisuje Václav Uher. V tomto utkání došlo také ke kuriózní srážce dvou hráčů, jejichž vozíky se do sebe zaklesli takovým způsobem, že nešli rozpojit. Hráči tak museli vystřídat, a týmy pokračovaly v oslabení. "To se nám za 15 let ještě nestalo, co to hraju, ještě nestalo," směje se Václav Uher. "Na Powerchair hokej je nejlepší svobodný pohyb, který mi ten sportovní vozík umožňuje a nabízí a baví mě týmová souhra, společné prožitky vítězství i porážek a spousta zábavy kolem," dodává Uher, jehož tým nakonec v poměrně vyrovnaném utkání podlehl plzeňským 5:7.

Výsledky 1. kola České Powerchair Hockey ligy: Indians Plzeň 5:7 Jaguars Praha New Cavaliers Praha 15:2 Red Dragons Praha Red Dragons Praha 0:9 Indians Plzeň New Cavaliers Praha 4:8 Jaguars Praha Jaguars Praha 19:0 Red Dragons Praha New Cavaliers Praha 5:7 Indians Plzeň

Ještě napínavější se ukázalo střetnutí Indians s Jaguáry. "Hráli jsme všechno, co jsme chtěli hrát, akorát nás zaskočil celek Indians z Plzně, který se v této sezoně hodně zlepšil, a s ním jsme nakonec odehráli poměrně vyrovnaný zápas. I když jsme čekali, že se zvednou, byl to asi nejvyrovnanější zápas," říká Stanislav Cimpa z týmu Jaguars, který nakonec porazil plzeňské hráče 7:5. Cimpa se zároveň stal nejproduktivnějším hráčem, jehož střely nejčastěji skončily v síti soupeřovy branky. Přesto v odpovědi na otázku, jaké je jeho tajemství úspěchu, Cimpa neopomene zdůraznit přínos celého týmu: "Vím, že to bude znít jako klišé, ale nejdůležitější je prostě dobrý tým za zády. Ať už jsem vstřelil kolik gólů, je to vždycky zásluha celého týmu. Ten gól vždycky musí někdo střelit, a to už je pak jedno, jestli to jsem já, nebo třeba můj týmový kolega Denis Goll, nebo někdo jiný, ke komu se to díky kvalitní práci celého týmu nakonec dostane."

První ligový turnaj byl velmi bohatý na góly, a to především v zápasech s třetím pražským týme Red Dragons, který od New Cavaliers schytal celkem patnáct gólů, od Jaguárů dokonce devatenáct. První kolo nejvyšší klubové soutěže v Powerchair hockey ukázalo, že v nové sezoně mohou být věci docela jinak než v té předchozí. Přestože obhájci vítězství Jaguars Praha vyhráli všechny své zápasy a získali cenných devět bodů do ligové tabulky, kvalita konkurenčních týmů vzrostla a soutěž se více vyrovnala. "Poctivě trénujeme, nejen abychom obhájili titul z loňské ligové soutěže, ale také abychom předváděli stabilně kvalitní výkony ať už na české scéně, tak i na mezinárodních turnajích nebo v reprezentaci, která se od loňského roku rozjíždí," říká Stanislav Cimpa. Podobně tak New Cavaliers, kteří momentálně obývají třetí místo tabulky, doufají, že se i díky intenzivnějším tréninkům, na kterých se sehrají s novou sestavou, dosáhnou lepších výsledků v druhém kole ligy, které proběhne 11. listopadu v Plzni.