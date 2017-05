Česká dvojice Horut – Lambert na MS družstev ve stolním tenise medaili nezískala

před 1 hodinou

Bratislava hostila MS družstev ve stolním tenisu handicapovaných. Domácí reprezentace vybojovala titul v jedné z kategorií. Český tým zastupovala pouze dvojice – Daniel Horut a Zbyněk Lambert. Družstvo však nepostoupilo do semifinálových utkání a nakonec se umístilo poslední ve své kategorii.

Bratislava - Světový šampionát stolních tenistů s handicapem se uskutečnil na zimním stadionu Ondreje Nepely, který je domácí půdou hokejového Slovanu Bratislava. Jednalo se o vůbec první samostatné mistrovství světa družstev, tedy nezávislé na turnaji jednotlivců. Ženy soutěžily celkem v pěti kategoriích. Ve všech jedenácti kategoriích pak nastoupili mužští stolní tenisté, mezi nimiž byli také čeští reprezentanti Zbyněk Lambert a Daniel Horut. České dvojici se nedařilo a skončila na poslendím místě.

"S Danielem jsme na mistrovství světa odjížděli s medailovými ambicemi," prozradil Lambert. Dvojice společně vyhrála například mistrovství světa před sedmi lety v Jižní Koreji. V kategorii TM7 (jedna z kategorií stojících stolních tenistů) soutěžilo osm reprezentací rozdělených do dvou skupin. Ve skupině A se Čechům postavila družstva Ukrajiny, Japonska a Kazachstánu.

Na úvod čekal českou dvojici těžký duel s Ukrajinou. Družstvo bylo složené z Maksyma Nikolenka a Mykhayla Popova, z nichž je první jmenovaný držitelem zlaté medaile z loňské paralympiády v Riu. Čtyřhru ovládli Ukrajinci 3:1 na sety. Ve stejném poměru následně prohrál Lambert s Popovem. Českému hráči se podařilo vyhrát pouze třetí set, celkově tedy družstvo svým sokům podlehlo 0:2. Čeští reprezentanti si spravili chuť následující den, kdy vyzvali celek z Kazachstánu. Duo Azamat Orazbek, Tuimurat Yeshimov český výběr příliš nepotrápilo a ve dvou utkáních neuhrálo ani set. Češi zvítězili 2:0 na zápasy.

Češi byli blízko postupu

Klíčové výměny sehráli Horut s Lambertem s Japonci. Masachika Inoue a Katsuyoshi Yagi rovněž bojovali o postup do semifinále, Čechy tak čekala náročná série. Lépe jí zahájila česká dvojice, která ve čtyřhře zdolala své soupeře 3:1 na sety. Japonci však sérii vyrovnali, když Lambert prohrál s Inouem. Daniela Horuta tedy čekal nelehký úkol - za stavu 1:1 na zápasy musel zvítězit v rozhodujícím utkání. České duo s Japonskem nikdy předtím neprohrálo. A v pátečním utkání to nejprve vypadalo, že to tak zůstane i nadále, protože Horut vedl nad Yagim 2:0 na sety. Postup tak byl na dosah. Japonec však předvedl skvělý výkon a nedaroval Horutovi už ani jeden set. Obrat v zápase znamenal i obrat v sérii, ve které Japonci zvítězili poměrem 2:1. "Je to škoda, byli jsme dva míčky od postupu. Navíc bychom v semifinále hráli s Thajci, kteří by pro nás byli přívětivým soupeřem," komentoval neúspěch Zbyněk Lambert.

Česká dvojice si tedy výkony v základní části vysloužila pouze vyřazovací nadstavbu nepostupujících. Ve skupině B skončilo čtvrté družstvo Hongkongu. V sérii s ním se opakoval scénář z té předchozí - Češi zvítězili ve čtyřhře, avšak horší byli v obou dvouhrách. Celkově se Daniel Horut a Zbyněk Lambert umístili ve své kategorii na 7. - 8. místě, o které se podělili s kazašskou reprezentací. Kategorii TM7 ovládla favorizovaná Ukrajina. "Zázemí bylo v Bratislavě dobré a Slováci zvládají organizaci na vysoké úrovni. Je to také tím, že velké turnaje ve stolním tenise handicapovaných pořádají každý rok," komentoval Zbyněk Lambert.

Jeden triumf si připsali domácí Slováci

Hostitelská země nasadila ve svém hlavním městě mnohem více družstev než Česko. Slovenky soutěžily v jedné kategorii, muži dokonce v šesti. Obrovským úspěchem byl zisk titulu, který slavilo družstvo kategorie TM2 složené z Jána Riapoše (předseda Slovenského paralympijského výboru), Martina Ludrovského a Lukáše Kližana.

Tým neokusil prohru ani v jednom zápase a ve finále senzačně překonal Francouze, paralympijské vítěze z Ria, 2:0 na zápasy.