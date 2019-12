Biháry: Chtěl jsem vyhrát bez rozdílu věku, ale tolik jsem nezvedl ani v tréninku

Michal Havelka

Se zlatou a stříbrnou medailí se z mistrovství světa zrakově postižených v benchpressu vrátil český reprezentant Martin Biháry. Světový šampionát se uskutečnil v egyptské Gize a silák z Českých Budějovic vzepřel vleže činku o váze 175 kg.

Skvělý výkon na světovém šampionátu vynesl českému sportovci první příčku v kategorii masters, ve které neměl konkurenci. Biháry ovšem příliš spokojený nebyl, měl totiž vyšší ambice.

"Chtěl jsem vyhrát závod open bez rozdílu věku," vysvětluje Martin Biháry.

Závod open byl otevřený pro všechny věkové kategorie od juniorů až po masters a právě v absolutním pořadí našel Jihočech přemožitele. Stal se jím Oleksandr Chernobai z Ukrajiny, který zvedl 182,5 kg a českého vzpěrače porazil v přepočtu o 2,3 bodu.

"Bohužel jsem na něho nestačil. Větší váhu se mi ale letos nepodařilo zvednout ani v tréninku. Nevím, jestli jsem mohl víc trénovat, ale je fakt, že jsem tento rok víc bolavý, což může souviset i s věkem," míní Biháry.

V těsném závěsu za českým reprezentantem skončil Rus Aleksei Larin, jenž zvedl stejnou váhu jako Biháry, po přepočtu bodů však skončil třetí.

"Hmotnostní kategorie do 90 kg, ve které jsem závodil, byla ze všech nejsilnější. Vzpěrači v ostatních kategoriích zvedali méně než my. Se svojí váhou jsem mohl soutěžit i v kategorii do 82,5 kg. V té bych byl určitě první, to by ale pro mě nebyla žádná výzva," říká Martin Biháry.

Sportovec z českobudějovického 1. Centra zdravotně postižených Jihočeského kraje ovšem chválí průběh mistrovství světa po organizační stránce. "Egypťani pořádali šampionát vloni poprvé a nebylo to úplně ono. Musím však říct, že tento rok se pořadatelé z loňských chyb poučili a po organizační stránce se hodně zlepšili," chválí organizátory Biháry.

Jeho výkony ocenil i trenér českobudějovického oddílu Jiří Smékal, pod jehož vedením se český reprezentant připravuje.

"Martin si vysokou výkonnost udržuje dlouhodobě i ve svém pokročilejším věku díky poctivému tréninku a dobré životosprávě. Konkurence samozřejmě nespí, ale díky své píli předvádí Martin Biháry stále výkony na světové úrovni," hodnotí vystoupení svého svěřence v Egyptě kouč.