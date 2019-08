Arnošt Petráček se na světový šampionát chystal ve Strakonicích i s úplnými nováčky

před 1 hodinou

Paralympijský vítěz a světový rekordman Arnošt Petráček se nořil do bazénu ve Strakonicích a nabíral formu na zářijové mistrovství světa v Londýně. Mezitím se na břehu na svá tempa chystal Tomáš Zielinski. Oba jsou z Českobudějovicka, oběma ještě nebylo ani 30 let, oba rádi plavou. A přestože je jejich výkonnost diametrálně odlišná, potkali se na stejném tréninkovém kempu pro handicapované.

České Budějovice - Ojedinělá akce organizace KONTAKT bB dává dohromady handicapované lidi skrze plavání. Letos se ve Strakonicích uskutečnil už 27. ročník a zúčastnilo se ho ve třech turnusech celkem 150 plavců. Mezi nimi byli úplní nováčci, ale také sedm borců chystajících se na světový šampionát.

Přitom když se v létě 1992 konal první plavecký kurz pro 14 vozíčkářů, asi málokoho napadlo, že o 27 let později bude účastníků desetkrát tolik. "Ale je to tak. Je to největší sportovní soustředění plavců s různými typy handicapů v Česku," přidává zakladatelka KONTAKTu bB Radka Kučírková.

Kromě prvního ročníku na pražském Strahově se všechny další uskutečnily v jihočeských Strakonicích. "Ani nevím, kdo tenkrát Strakonice vymyslel, ale máme tam báječné zázemí, spíme prakticky hned u bazénu," chválí Kučírková.

Vzpomíná, že největší boom zájemců přišel po roce 1998, kdy spolu s Janem Nevrklou a Romanem Vojáčkem založili KONTAKT bB a rozšířili výuku i do dalších měst kromě Prahy. "Tím pádem nám i na letní kurz vzrostl počet zájemců a začali jsme dělat více turnusů," popisuje.

Kapacita je nyní okolo 150 plavců. "Asi by jich tam mohlo být i víc, ale museli bychom posílit realizační tým," přemýšlí Kučírková a dodává, že při jednom turnusu se okolo 50 handicapovaných plavců pohybují zhruba čtyři desítky instruktorů, trenérů a osobních asistentů.

Strakonické soustředění KONTAKTu ovšem není pouze o plavání. "Ráno je rozcvička, pak trénink, odpoledne je druhý trénink, jóga a pak se vždy všichni společně sejdeme, hodnotíme den a plánujeme ten další," vysvětluje Kučírková, která letos byla na dvou turnusech.

Právě večerní setkávání handicapovaných je podobně důležité jako sport. Možná i víc. "Účastníci si mezi sebou předávají zkušenosti nejen ohledně plavání, ale vůbec k přístupu k životu. Někteří si třeba myslí, že by nikdy nemohli bydlet sami, ale pak tady vidí člověka, který je na tom podobně, nebo i hůře, a ten bydlí sám. A stejné je to s vyměňováním zkušeností třeba se školou," vysvětluje spoluzakladatelka KONTAKTu bB. Do Strakonic jezdí převážně tělesně postižení, někteří mají i mentální handicap a ve skupině bylo také několik nevidomých. Samotná akce je důležitá i pro instruktory. Také oni se na akci vzdělávají a získávají zkušenosti nejen o přístupu k vodě, ale třeba i osobní komunikaci.

Plavecké tréninky má na starosti Jan Nevrkla. Pro všechny sportovce chystá individuální plány. A zatímco reprezentanti plavou v bazénu samostatně, na nováčky je potřeba dohlížet a výuka je u nich více o kontaktu s trenérem. Na konci soustředění si pak od Jana Nevrkly každý vyslechne hodnocení.

A třeba takový Tomáš Zielinski, který byl na akci poprvé, byl pochválen. Milá slova měl pro organizátory připravená i on. "Bylo to tam super. Poznal jsem skvělé lidi. Ze začátku jsem měl přiděleného instruktora, ale v závěru jsem dokázal plavat už samostatně," popisuje Tomáš Zielinski, který má roztroušenou sklerózu a často chodívá do bazénu v Českých Budějovicích.

Jak se přihlásit na kurz do Strakonic?

Sledujte webové stránky kontaktbb.cz, nebo jednoduše e-mailem kontaktujte KONKTAKT bB.