Abych měl jistotu paralympiády, musím být osmý na světě, říká stolní tenista Suchánek

Sezona Jiřího Suchánka, stolního tenisty na vozíku, je v plném proudu. Na květnovém mistrovství republiky získal tři zlaté a jednu stříbrnou medaili. V anketě o nejlepšího handicapovaného sportovce loňského roku skončil na třetím místě. S průběhem sezony je zatím spokojený. Před sebou má ale ještě osm turnajů Českého poháru, turnaje Světového poháru, mistrovství Evropy, a hlavně náročnou cestu k nominaci na paralympijské hry v Tokiu 2020.

Liberec - Jiří Suchánek patří k nejlepším českým reprezentantům ve stolním tenise na vozíku. Svědčí o tom i jeho úspěchy na nedávném mistrovství České republiky. Během dvou dnů odehrál okolo dvaceti zápasů a podařilo se mu získat hned tři první místa a jedno druhé. "Mistrovství republiky je velmi náročné. Ani nevím, jestli jsem po něm vždy unavený víc fyzicky nebo psychicky. Za svou kariéru už z něj mám mnoho úspěchů. Letos jsem ale vybojoval ten největší, který jsem mohl získat," popisuje Suchánek. Kromě soutěže jednotlivců, čtyřher a družstev, nastoupil taky v kategorii Open jednotlivců, která je pro všechny bez rozdílu postižení a poprvé se mu podařilo zvítězit. "Své síly jsem měřil s hráči, kteří jsou o mnoho méně postižení. Výsledku v této soutěži si vážím nejvíce," dodává.

Účasti na mistrovství České republiky ale Suchánkovi sezona rozhodně nekončí. Má před sebou ještě osm turnajů Českého poháru. Hrát bude například v Chebu, Ostravě, Praze nebo Pardubicích. Zároveň se musí zúčastnit závodů Světového poháru. Ty jsou totiž důležité k tomu, aby se nominoval na Paralympijské hry v Tokiu. V této sezoně absolvoval zatím dva, v Polsku a na Slovinsku. A právě na druhém zmíněném se mu tentokrát nedařilo. "Jediný výsledek, se kterým nejsem spokojený, je ten na světovém poháru ve Slovinsku. Poprvé po mnoha letech se mi stalo, že jsem nepostoupil ze skupiny a ztratil jsem mnoho bodů v žebříčku. Tím se mi vzdálilo Tokio," lituje. "Ztratil jsem tolik bodů, že mi kolikrát trvá dva turnaje, abych to dohnal," dodává.

Splnit kritéria na paralympiádu nebude mít český sportovec vůbec jednoduché. Do Tokia jede v Suchánkově skupině postižení celkem 18 hráčů ze světového žebříčku. Suchánek je zatím na deváté příčce, ale ani to mu ve výsledku nemusí ještě stačit. "Bohužel, kritéria jsou taková, že prvotní je účast na čtyřech světových pohárech a následně se musím zúčastnit mistrovství Evropy nebo turnaje na jiném kontinentu," vysvětluje. "Po splnění počtu turnajů jsou prioritní vítězové jednotlivých kontinentů, následně rozhodují divoké karty a teprve potom přijde na řadu světový žebříček. Takže abych měl jistotu nominace, musím být nejhůře osmý na světě."

Tomu, aby se vyrovnal světové konkurenci, přizpůsobil Suchánek i přípravu. "Trénuji minimálně dvakrát týdně. V rámci možností se snažím účastnit tréninkových kempů i malých soustředění, které si sám plánuji. Domlouvám se s kamarády z řad vozíčkářů, ale i zdravých," vysvětluje. Kromě standardních tréninků absolvuje Suchánek také mezinárodní soustřední. "Potřebuji trénovat s různými hráči. Je mnoho stylů hry, mnoho typů pálek a bez tréninků na různé styly nemá cenu do světa jezdit." Veškerá příprava stolního tenisty záleží na volném čase. Hlavním limitem je pro něj, jak sám uvádí, zaměstnání. "To vše, co sportu dávám, není jen o tom, že někde něco odehraji. Je to o hodinách, které nevěnuji rodině, sobě a svému zdraví," uzavírá.