Paraguayci simulovali a provokovali. Nechutnou destrukci Francie ustála s problémy

Fotbalisté Francie porazili v osmifinále mistrovství světa Paraguay 1:0. Jediným gólem v úmorném vedru ve Filadelfii rozhodl v 70. minutě z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé. Výběr trenéra Didiera Deschampse zvítězil na turnaji i v pátém zápase, poprvé ale nejtěsnějším možným rozdílem.
"Les Bleus" jsou mezi nejlepšími osmi týmy na čtvrtém světovém šampionátu po sobě. O postup do semifinále si ve čtvrtek v Bostonu zahrají s Marokem. Země galského kohouta neprohrála v play off na MS v normální hrací době či prodloužení už podesáté v řadě, před osmi lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty.
Paraguay na další překvapení nedosáhla, v úvodním vyřazovacím kole poslala domů po úspěšném penaltovém rozstřelu Němce. Na MS nezvládla čtvrtý z pěti osmifinálových duelů, stejným poměrem jako dnes v něm podlehla Francii i před 28 lety, jen s tím rozdílem, že tenkrát na pořadatelskou zemi a pozdějšího vítěze turnaje nestačila až po prodloužení. Maximem jihoamerické země zůstává čtvrtfinále z roku 2010.
V zápase s vysokým favoritem se však Paraguayci uvedli mimořádně nesympaticky. Po celý zápas se soustředili pouze na hluboký blok, snažili se natahovat čas, francouzské hvězdy neustále provokovali a několikrát i soupeře udeřili nebo nakopli. Za svoje chování přitom od uzbeckého rozhodčího Tantaševa neviděli jedinou žlutou kartu.
Osmifinále (Filadelfie):
Paraguay - Francie 0:1 (0:0)
Branka: 70. Mbappé z pen. Rozhodčí: Tantašev - Capenko, Gajnullin (všichni Uzb.) - Lara (video, Chile). ŽK: Barcola, Koné, Olise (všichni Francie). Diváci: 68.324.
Paraguay: Gill - Cáceres, Velázquez, G. Gómez (71. Maurício), Alderete (58. Canale), Alonso - D. Gómez, Cubas, Galarza, Almirón (71. Ávalos) - Enciso (61. Caballero). Trenér: Alfaro.
Francie: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé (84. Cherki), Olise, Barcola (61. Doué) - Mbappé. Trenér: Deschamps.
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rvními čtvrtfinalisty světového šampionátu se stali fotbalisté Maroka, kteří porazili v Houstonu Kanadu 3:0. Všechny góly padly až ve druhém poločase, dvakrát se prosadil záložník španělské Girony Azzadín Únahí, výhru pojistil v nastavení Sufián Rahimí. Maroko může nadále snít o vylepšení čtvrtého místa z minulého šampionátu v Kataru.
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