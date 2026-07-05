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Sport

Paraguayci simulovali a provokovali. Nechutnou destrukci Francie ustála s problémy

ČTK

Fotbalisté Francie porazili v osmifinále mistrovství světa Paraguay 1:0. Jediným gólem v úmorném vedru ve Filadelfii rozhodl v 70. minutě z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé. Výběr trenéra Didiera Deschampse zvítězil na turnaji i v pátém zápase, poprvé ale nejtěsnějším možným rozdílem.

APTOPIX Paraguay France WCup Soccer
Kylian Mbappé proměnil penaltu a rozhodlFoto: CTK – Matt Slocum
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"Les Bleus" jsou mezi nejlepšími osmi týmy na čtvrtém světovém šampionátu po sobě. O postup do semifinále si ve čtvrtek v Bostonu zahrají s Marokem. Země galského kohouta neprohrála v play off na MS v normální hrací době či prodloužení už podesáté v řadě, před osmi lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty.

Paraguay na další překvapení nedosáhla, v úvodním vyřazovacím kole poslala domů po úspěšném penaltovém rozstřelu Němce. Na MS nezvládla čtvrtý z pěti osmifinálových duelů, stejným poměrem jako dnes v něm podlehla Francii i před 28 lety, jen s tím rozdílem, že tenkrát na pořadatelskou zemi a pozdějšího vítěze turnaje nestačila až po prodloužení. Maximem jihoamerické země zůstává čtvrtfinále z roku 2010.

V zápase s vysokým favoritem se však Paraguayci uvedli mimořádně nesympaticky. Po celý zápas se soustředili pouze na hluboký blok, snažili se natahovat čas, francouzské hvězdy neustále provokovali a několikrát i soupeře udeřili nebo nakopli. Za svoje chování přitom od uzbeckého rozhodčího Tantaševa neviděli jedinou žlutou kartu.

Osmifinále (Filadelfie):

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Paraguay - Francie 0:1 (0:0)

Branka: 70. Mbappé z pen. Rozhodčí: Tantašev - Capenko, Gajnullin (všichni Uzb.) - Lara (video, Chile). ŽK: Barcola, Koné, Olise (všichni Francie). Diváci: 68.324.

Paraguay: Gill - Cáceres, Velázquez, G. Gómez (71. Maurício), Alderete (58. Canale), Alonso - D. Gómez, Cubas, Galarza, Almirón (71. Ávalos) - Enciso (61. Caballero). Trenér: Alfaro.

Francie: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé (84. Cherki), Olise, Barcola (61. Doué) - Mbappé. Trenér: Deschamps.

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