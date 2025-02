Palát vystřelil výhru i osobní milník v NHL. Debutoval další český gólman

Útočník Ondřej Palát dal vítězný gól při výhře hokejistů New Jersey nad Nashvillem 5:0 a dosáhl hranice 500 bodů v NHL. Gólman Seattlu Aleš Stezka debutoval v soutěži porážkou s Tampou Bay 1:4.

Naopak brankář Karel Vejmelka dovedl Utah k těsně výhře nad Vancouverem 2:1. David Kämpf se přihrávkou podílel na vítězství Toronta nad Chicagem 5:2. Lukáš Dostál v brance Anaheimu byl u porážky s Detroitem 4:5 v prodloužení.

Alexandr Ovečkin se podílel 32. hattrickem v kariéře na výhře Washingtonu nad Edmontonem 7:3 a k překonání střeleckého rekordu Waynea Gretzkyho mu chybí už jen 13 gólů.

Palát odstartoval cestu Devils k jednoznačné výhře v Nashvillu v čase 13:45. Třiatřicetiletý český útočník po pobídce obránce Luka Hughese zamířil do odkryté branky. New Jersey je páté ve Východní konferenci a má stejně bodů jako čtvrtá Carolina.

"Čisté konto je týmový výkon," řekl čtyřiadvacetiletý německý gólman New Jersey Nico Daws, jenž pochytal všech 29 střel a zaznamenal v 49. zápase v NHL první čisté konto.

"Myslím, že někdo, asi Timo Meier, zastavil střelu do prázdné branky. Kluci dnes nic nevypustili, doslova sežrali každý vystřelený puk, takže to není jen moje zásluha," doplnil.

Stezka držel při premiéře v NHL naděje Seattlu na body až do 52. minuty. Do té doby se hokejisté Tampy Bay těšili jen z hubeného vedení 1:0. Poté však jejich náskok navýšili Nikita Kučerov a Luke Glendening.

V čase 55:24 ještě snížil Shane Wright, ale výhru domácího mužstva potvrdil v závěru do prázdné branky 17. trefou v sezoně Nick Paul. Osmadvacetiletý Stezka čelil 22 střelám. Lightning vyhráli popáté v řadě.

"Reprezentovat Kanadu, to byl opravdu ohromný zážitek, ale je hezké se vrátit zase zpátky do klubu a vidět kamarády, " řekl Brandon Hagel, čerstvý vítěz Turnaje čtyř zemí. Právě on ve 30. minutě otevřel skóre a poprvé překonal Stezku. "Je to zase jiná forma emocí, být znovu s týmovými spoluhráči, se kterými bojujete celou sezonu a jdete za dalším cílem," dodal Hagel.

Vejmelka vychytal proti Vancouveru svou 14. výhru v sezoně. Z 15 střel inkasoval pouze jednou. O výhře Utahu rozhodl v 55. minutě jednadvacetiletý Dylan Guenther. Utah nadále živí naděje postup do play off, v Západní konferenci mu patří desátá pozice se ztrátou čtyř bodů na osmé místo.

Kämpf přispěl asistencí ke čtvrté brance Toronta, kterou dal Christopher Tanev. Maple Leafs měli celé utkání ve své režii.

Dvěma góly se o to zasloužil Nick Robertson, jenž ve 40. minutě zaznamenal i vítěznou trefu. Blackhawks s brankářem Petrem Mrázkem jen na lavičce prohráli potřetí v řadě a na Západě jim patří předposlední příčka s náskokem čtyř bodů na San Jose.

Dostál v brance Anaheimu, který neuspěl po sérii čtyř vítězství, inkasoval pětkrát. V prodloužení o bodu navíc pro Detroit rozhodl Patrick Kane, jenž po přihrávce Marco Kaspera v souboji jeden na jednoho vyzrál na českého gólmana. Šestatřicetiletý americký útočník zaznamenal tři body (2+1).

Ducks si vynutili prodloužení v 60. minutě po druhém zásahu Cuttera Gauthiera v zápase.

Ovečkin si připsal proti Edmontonu 135. vítězný gól v kariéře, čímž se dotáhl na rekordmana NHL Jaromíra Jágra. Devětatřicetiletý ruský útočník má na kontě 882 branek a dál stíhá Gretzkyho.

Mezi střelce se zapsal poprvé v 29. minutě, kdy střelou švihem zvýšil na 3:1. Po necelých deseti minutách se ranou z levého kruhu trefil znovu. V 58. minutě při power play hostů poslal puk do prázdné branky. V této sezoně si polepšil na 29 zásahů a dostal se na sedmé místo střelecké tabulky před Davida Pastrňáka z Bostonu.

Washington se posunul do čela NHL o bod před Winnipeg.

Washington - Edmonton 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)

Branky: 29., 39. a 58. Ovečkin, 18. Wilson, 20. Chychrun, 40. McMichael, 51. D. Strome - 2. Draisaitl, 47. Nugent-Hopkins, 56. J. Skinner. Střely na branku: 34:25. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. D. Strome, 3. Protas (všichni Washington).

Pittsburgh - NY Rangers 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Branky: 41. a 44. Shea, 13. Malkin - 37. a 60. J. T. Miller, 20. Cuylle, 45. Vesey, 52. Fox. Střely na branku: 39:16. Diváci: 17.186. Hvězdy zápasu: 1. J. T. Miller (NY Rangers), 2. Shea (Pittsburgh), 3. Fox (NY Rangers).

Detroit - Anaheim 5:4 v prodl. (3:1, 1:1, 0:2 - 1:0)

Branky: 6. a 64. P. Kane, 4. Kasper, 5. DeBrincat, 23. Compher - 28. a 60. C. Gauthier, 9. R. Strome, 58. Zellweger. Střely na branku: 36:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 61:05 minut, z 36 střel inkasoval pětkrát a úspěšnost zákroků měl 86,1 procenta. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane (Detroit), 2. C. Gauthier (Anaheim), 3. Raymond (Detroit).

St. Louis - Colorado 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Branky: 31. B. Schenn, 35. Parayko, 40. Holloway - 8. Toews. Střely na branku: 25:29. Diváci: 17.806. Hvězdy zápasu: 1. Faulk, 2. Walker, 3. B. Schenn (všichni St. Louis).

Nashville - New Jersey 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Branky: 14. Palát, 30. Hamilton, 35. Casey, 46. Noesen, 50. Tatar. Střely na branku: 29:36. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Daws, 2. Hischier, 3. Haula (všichni New Jersey).

Tampa Bay - Seattle 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Branky: 30. Hagel, 52. Kučerov, 53. Glendening, 59. Paul - 56. Wright. Střely na branku: 23:37. Aleš Stezka odchytal za Seattle 58:20 minut, z 22 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 86,4 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Hagel, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay).

Chicago - Toronto 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Branky: 20. Teräväinen, 40. Kurashev - 28. a 40. N. Robertson, 30. McCabe, 53. C. Tanev (Kämpf), 59. Holmberg. Střely na branku: 27:30. Diváci: 19.199. Hvězdy zápasu: 1. N. Robertson, 2. McCabe (oba Toronto), 3. Bertuzzi (Chicago).

NY Islanders - Dallas 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)

Branky: 24. Engvall, 29. Palmieri, 50. Duclair - 29., 36. a 38. J. Robertson, 3. Steel. Střely na branku: 37:29. Diváci: 16.602. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Hintz (oba Dallas), 3. Palmieri (NY Islanders).

Calgary - San Jose 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 8. Kadri, 24. Rooney, 54. Hanley - 4. Celebrini, 42. Toffoli. Střely na branku: 36:29. Diváci: 17.686. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Hanley (oba Calgary), 3. Toffoli (San Jose).

Utah - Vancouver 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 24. L. Cooley, 55. Guenther - 22. DeBrusk. Střely na branku: 32:15. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 15 střel jednou inkasoval a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta. Diváci: 11.131. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Keller, 3. Schmaltz (všichni Utah).