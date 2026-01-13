Přeskočit na obsah
13. 1. Edita
Palát se probudil v pravý čas, na spílání fanoušků odpověděl dvěma góly

ČTK

Ondřej Palát v pondělním zápase NHL přispěl dvěma góly k vítězství hokejistů New Jersey nad Minnesotou 5:2. Dvougólový večer předtím v lize prožil naposledy 8. února 2024.

Devils Wild Hockey
New Jersey Devils left wing Ondrej Palat (18) celebrates with teammates after scoring during the third period of an NHL hockey game against the Minnesota Wild, Monday, Jan. 12, 2026, in St. Paul, Minn. (AP Photo/Abbie Parr)Foto: CTK
Palát vsítil třetí branku v sezoně a 180. v NHL osm sekund před koncem druhé třetiny. Kapitán Devils Nico Hischier vyjel zpoza soupeřovy branky a bekhendovou přihrávkou našel u pravé tyčky českého reprezentanta, který podstřelil levý beton brankáře Minnesoty Jespera Wallstedta a poslal hosty z New Jersey do vedení 2:1.

Čtyřiatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku Palát skóroval po dvaceti zápasech, poprvé od 1. prosince, kdy se prosadil proti Columbusu. Od té doby musel čelit stále rostoucí kritice ze strany fanoušků.

Druhý gól v utkání zaznamenal dvojnásobný držitel Stanley Cupu před polovinou poslední třetiny. Hokejisté Wild pod tlakem špatně rozehráli a ke kotouči se před brankou dostal Dawson Mercer. Palát po jeho přihrávce střelou do odkryté branky navýšil vedení New Jersey už na 5:1 a dostal se na hranici deseti kanadských bodů v sezoně. Devatenáct sekund před koncem utkání už jen porážku domácí Minnesoty zmírnil Marcus Foligno.

Dvougólový zápas v dresu Devils prožil také sedmadvacetiletý švédský útočník Jesper Bratt. Ten v třetím dějství dal dva slepené góly během pouhých 21 sekund a postaral se rovněž o vítěznou branku.

Hokejisté New Jersey tak přetrhli sérii čtyř porážek a ve Východní konferenci jsou se ziskem 48 bodů na 13. pozici. Wild prohráli čtvrté utkání z posledních pěti.

Brankář Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu nad Vancouverem 6:3. Za Canucks si připsal jednu asistenci obránce Filip Hronek.

Výsledky NHL:

Buffalo - Florida 3:4, Detroit - Carolina 4:3 v prodl., NY Rangers - Seattle 2:4, Philadelphia - Tampa Bay 1:5, Montreal - Vancouver 6:3, Minnesota - New Jersey 2:5, Chicago - Edmonton 1:4, Colorado - Toronto 3:4 v prodl., Los Angeles - Dallas 1:3.

