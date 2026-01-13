Palát se probudil v pravý čas, na spílání fanoušků odpověděl dvěma góly

Ondřej Palát v pondělním zápase NHL přispěl dvěma góly k vítězství hokejistů New Jersey nad Minnesotou 5:2. Dvougólový večer předtím v lize prožil naposledy 8. února 2024.
Palát vsítil třetí branku v sezoně a 180. v NHL osm sekund před koncem druhé třetiny. Kapitán Devils Nico Hischier vyjel zpoza soupeřovy branky a bekhendovou přihrávkou našel u pravé tyčky českého reprezentanta, který podstřelil levý beton brankáře Minnesoty Jespera Wallstedta a poslal hosty z New Jersey do vedení 2:1.
Čtyřiatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku Palát skóroval po dvaceti zápasech, poprvé od 1. prosince, kdy se prosadil proti Columbusu. Od té doby musel čelit stále rostoucí kritice ze strany fanoušků.
Druhý gól v utkání zaznamenal dvojnásobný držitel Stanley Cupu před polovinou poslední třetiny. Hokejisté Wild pod tlakem špatně rozehráli a ke kotouči se před brankou dostal Dawson Mercer. Palát po jeho přihrávce střelou do odkryté branky navýšil vedení New Jersey už na 5:1 a dostal se na hranici deseti kanadských bodů v sezoně. Devatenáct sekund před koncem utkání už jen porážku domácí Minnesoty zmírnil Marcus Foligno.
Dvougólový zápas v dresu Devils prožil také sedmadvacetiletý švédský útočník Jesper Bratt. Ten v třetím dějství dal dva slepené góly během pouhých 21 sekund a postaral se rovněž o vítěznou branku.
Hokejisté New Jersey tak přetrhli sérii čtyř porážek a ve Východní konferenci jsou se ziskem 48 bodů na 13. pozici. Wild prohráli čtvrté utkání z posledních pěti.
Brankář Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu nad Vancouverem 6:3. Za Canucks si připsal jednu asistenci obránce Filip Hronek.
Výsledky NHL:
Buffalo - Florida 3:4, Detroit - Carolina 4:3 v prodl., NY Rangers - Seattle 2:4, Philadelphia - Tampa Bay 1:5, Montreal - Vancouver 6:3, Minnesota - New Jersey 2:5, Chicago - Edmonton 1:4, Colorado - Toronto 3:4 v prodl., Los Angeles - Dallas 1:3.
ŽIVĚSilná ledovka komplikuje dopravu. Nejezdí většina příměstských busů a vlaků do Prahy
Meteorologové rozšířili oblast, kde do úterního rána hrozí ledovka, na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. Silná ledovka už nyní komplikuje dopravu na řadě míst zejména ve středních a severních Čechách.
ŽIVĚČtyři mrtvé si vyžádal útok na Charkov. "Zůstaňte v krytech," žádá starosta Kyjeva
Nejméně čtyři lidé přišli o život a šest utrpělo zranění při ruském nočním útoku na předměstí Charkova. Terčem útoku se stal také Kyjev. Na hlavní město Rusové vystřelili balistické rakety, uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
ŽIVĚTrump uvalil razantní cla na země obchodující s Íránem. Nevyloučil zásah v Teheránu
Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent, oznámil americký prezident Trump. Stále nevylučuje, že USA proti Teheránu zasáhnou.
Přestup Vojty: Místo uzdravení další šílenství. Vybláznila Plzeň záměrně Spartu?
Přestup za 100 milionů korun mezi českými fotbalovými kluby? Co se jevilo jako čiré fantazírování, je teď skutečností.
Obyčejný panelák? Rozhodně ne. Poznejte Begich Towers alias město pod jednou střechou
Na první pohled vypadá Whittier na Aljašce jako nudné a ospalé městečko. Přesto jde o jedno z nejzajímavějších míst Spojených států. Proč? Téměř všichni místní obyvatelé žijí v jediné budově, kde najdete byty, poštu, kliniku i třeba kostel. A dostanete se sem lodí nebo jediným jednopruhovým tunelem, který vede skrz hory.