Zpět na místě zlatého činu. Neskutečný zážitek, zářil Palát po návratu do Prahy

Útočník Ondřej Palát si pořádně užil úvodní zápas nové sezony NHL v Praze. Zážitek před 16.913 diváky umocnilo vítězství New Jersey 4:1 nad hokejisty Buffala. Druhý duel, který se odehraje v sobotu od 16:00, bude podle něj úplně jiný. Řekl to v rozhovoru pro Nova Sport.

Ondřej Palát v utkání New Jersey - Buffalo | Foto: Reuters

Třiatřicetiletý Palát zasáhl do hry jako jediný Čech, útočníci Lukáš Rousek a Jiří Kulich se do sestavy Sabres nevešli. "Hrát doma NHL a vyhrát je něco neskutečného. Fanoušci byli výborní a moc jsme si to užili," uvedl rodák z Frýdku-Místku, který v květnu v O2 areně vybojoval s reprezentací zlato na mistrovství světa.

Devils položili základy triumfu v úvodní části, kterou vyhráli 2:0. "V první třetině jsme ubránili pár přesilovek a dali dva góly, to nás uklidnilo. Dalo to tlak na Buffalo, museli to trochu otevřít. Hráli ale výborně, Markström udělal pár skvělých zákroků," prohlásil Palát.

Týmy se opět utkají v sobotu. "Zítra to bude úplně jiný zápas, hrajeme už ve čtyři, bude to rychlovka. Trochu nám drhlo založení útoku. Musíme se trochu zlepšit, ráno budeme mít mítink a podíváme se na video," podotkl dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Tampou Bay.