Palát asistoval, jeho tým ale čelí hrozbě konce. Brankář Dobeš Capitals nezkrotil

Český hokejový útočník Ondřej Palát asistoval u jednoho gólu New Jersey při domácí prohře 2:5 s Carolinou. Devils nenavázali na vítězství z prvního domácího duelu a v sérii prohrávají 1:3 na zápasy.

Gólman Jakub Dobeš neodvrátil prohru Montrealu 2:5 s Washingtonem. Capitals v sérii získali důležitý třetí bod a přiblížili se postupu.

New Jersey na domácím ledě od úvodu druhé třetiny prohrávalo 0:3, v čase 22:45 se ale nadechlo a zápas zdramatizovalo. Tísněný Ondřej Palát v předbrankovém prostoru ještě přesně zakončit nedokázal, puk si ale našel nikým nehlídaný Nico Hischier a snížil na 1:3.

O pět minut později přidal druhou branku Devils Timo Meier, Carolina ale obrat nedopustila. Ve třetí třetině přidala další dva góly a vybojovala si dva postupové mečboly. Hattrickem dotáhl Hurricanes za výhrou Andrej Svečnikov.

Dobeš naskočil do svého prvního zápasu play off v pozici brankářské jedničky a dlouho držel naděje Montrealu na srovnání série. Do třetí třetiny Canadiens vstupovali po gólech Juraje Slafkovského a Colea Caufielda s vedením 2:1, Washington ale dvěma góly průběh zápasu otočil a při risku domácích bez brankáře přidal další dvě branky.

Dobeš v duelu zlikvidoval 21 střeleckých pokusů a chytal s úspěšností 87,5 procenta. Dvěma góly řídil výhru Capitals Brandon Duhaime.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 4. zápasy:

Montreal - Washington 2:5 (0:0, 2:1, 0:4)

Branky: 31. Slafkovský, 39. Caufield - 47. a 58. Duhaime, 22. D. Strome, 57. Mangiapane, 60. Wilson. Střely na branku: 18.26. Jakub Dobeš za Montreal odchytal 58 minut a 23 sekund, inkasoval tři branky z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 87,5 procenta. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Strome (Washington), 2. Matheson (Montreal), 3. Duhaime (Washington). Stav série: 1:3.

New Jersey - Carolina 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Branky: 23. Hischier (Palát), 28. Meier - 1., 21. a 57. Svečnikov, 10. Slavin, 55. Martinook. Střely na branku: 22:29. Diváci: 17.054. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov (Carolina), 2. Meier (New Jersey), 3. Slavin (Carolina). Stav série: 1:3.

Západní konference - 4. zápasy:

St. Louis - Winnipeg 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Branky: 20. Neighbours, 31. Tucker, 38. B. Schenn, 39. Faulk, 43. R. Thomas - 14. Connor. Střely na branku: 24:31. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Neighbours, 3. B. Schenn (všichni St. Louis). Stav série: 2:2.

Edmonton - Los Angeles 4:3 v prodl. (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Branky: 48. a 60. Bouchard, 25. Perry, 79. Draisaitl - 11. T. Moore, 22. Foegele, 28. Fiala. Střely na branku: 48:41. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard (Edmonton), 2. Danault (Los Angeles), 3. Draisaitl (Edmonton). Stav série: 2:2.