Ostatním hráčům to neříkejte, slyšel od bosse. Bývalý bek NHL líčí zážitky z Ruska

Hokejově kvalitní liga plná talentovaných hráčů, ale také bizarní prostředí, kde leckdy jen kroutil hlavou. Tak bývalý obránce NHL Chris Wideman vzpomíná na ruskou KHL.
Američan dle svých slov odešel do Ruska „na trestnou lavici“. V NHL byl totiž po slušném rozjezdu součástí rozebírané aféry.
Unikla nahrávka, kde spolu s dalšími hokejisty Ottawy zesměšňuje jednoho z trenérů mužstva. Šestici tehdy bránil třeba Jakub Voráček, tou dobou útočník Philadelphie.
Wideman byl nedlouho po incidentu vyměněn. A pak následovala další stěhování. Až se zasekl na farmě Anaheimu.
V sezoně NHL 2020/21, která kvůli koronavirové pandemii začala až v lednu, tak raději zvolil odchod do Ruska. V Kontinentální lize podepsal smlouvu s Nižným Novgorodem.
Hned v prvních dnech v nové zemi nevěřil svým očím. „Přišel jsem do ošetřovny, která jako ošetřovna ani moc nevypadala, a doktor, který předtím prodělal covid a měl protilátky, si dělal testy určené pro nás ostatní. Z důvodu, aby nikdo z nás nezmeškal divizní zápas další den,“ vykládal Wideman v podcastu Ice Guardians.
Došlo i na jeho oblíbenou historku.
„V týmu jsem se sešel se svým spolubydlícím z univerzity (Andym Mielem), to byl také Američan. A nikdy jsme nepotkali chlápka, který to celé vlastnil. To byl nějaký oligarcha,“ spustil Wideman.
„Někdy během Vánoc ale přišel a v kabině začal mluvit rusky. Nerozuměl jsem mu, ale když jsem viděl tváře ruských kluků, říkal jsem si, že tohle není dobré,“ pokračoval.
Ukázalo se, že klub je momentálně bez peněz a že výplata přijde až po konci sezony.
„My tady ale jsme kvůli penězům! Když nedostaneme zaplaceno, tak mizíme,“ pomyslel si Wideman a další.
Nevítanou situaci řešil po svém. „S tím spolubydlícím z univerzity jsme byli dva nejproduktivnější hráči týmu. Po tréninku jsme si tak dali pár piv, na kuráž, a šli za klubovým prezidentem, abychom mu řekli, že jestli nedostaneme zaplaceno, tak odcházíme,“ zavzpomínal Američan.
„On o tom chvíli přemýšlel a pak řekl: ‚Dobře, vám dvěma zaplatím, ale ostatním to neříkejte.‘ Pak jsme museli předstírat, že nedostáváme zaplaceno,“ přiznal.
„Sezona skončila v dubnu a kluci nakonec dostali peníze někdy v červenci,“ doplnil.
Odnesl si ale i dobrou zkušenost, konkrétně s trenérem obránců, slavným Sandisem Ozolinšem. „Hned na prvním tréninku mi řekl, že jeho cílem je dostat mě zpátky do NHL a že pro to udělá všechno,“ líčil Wideman.
To se podařilo. Hned v dalším ročníku zamířil do Montrealu, kde odehrál životní sezonu. V 64 kláních NHL posbíral 27 bodů (4+23).
Poté ale ve slavné lize stihl už jen jednu sezonu. Kvůli problémům se zády musel kariéru předčasně ukončit. Oficiálně tak učinil v září 2024 ve svých 34 letech.
ŽIVĚTrumpovi vyslanci Witkoff a Kushner v Kremlu jednají s Putinem
Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu jedná se zvláštním vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, informuje agentura TASS. Schůzka se týká možností ukončení války na Ukrajině. Podle TASS projednají také pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady míru a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Bidena.
Šulc přispěl tentokrát asistencí, Lyon nadále kraluje Evropské lize
Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc.
ŽIVĚO vlastnictví Grónska ani těžbě v něm jsme vůbec nemluvili, vyvrátil Trumpova slova Rutte
Při středečním jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nehovořil šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte o tom, zda Grónsko zůstane autonomní součástí Dánského království. Rutte podle Reuters řekl, že s Trumpem nemluvil ani o využívání důležitých nerostných surovin, které americký prezident deklaroval.
ŽIVĚKe členství v Trumpově Radě míru by se mělo Česko vyjádřit až podle podmínek, prohlásil Pavel
Ke členství v Radě míru ustavené americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se měla Česká republika vyjádřit až podle podmínek a jejích pravomocí, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel novinářům při návštěvě Olomouckého kraje. Nikdo dosud neviděl statut nebo mandát rady, neví se o ní skoro nic, dodal. Pozvánku ke členství v Radě míru dnes Česko dostalo stejně jako řada dalších států.
Skiareály hlásí ideální podmínky. Meteorologové řekli, kdy přijde sněhová nadílka
Česko čeká zatažený víkend. Tuhé mrazy lehce povolí, ale na většině území se teploty stále udrží kolem nuly. Na pondělí pak předpovědi hlásí sněhovou nadílku, která by mohla zasáhnout celou republiku.