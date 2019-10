Čech plánoval rok cestu na MS v ragby, pak mu zápas zrušil tajfun. Štve nás to, říká

Zrušení dvou zápasů základních skupin MS v ragby v Japonsku se dotýká i fanoušků, kteří na šampionát cestovali z různých koutů světa. Mezi nimi je i manželský pár z Česka.

O víkendu měl přijít vrchol skupinové fáze mistrovství. Nastoupit proti sobě měli tradiční rivalové Anglie a Francie, Itálie zase zrušením duelu s Novým Zélandem přišla o šanci na postup ze skupiny B. Organizátoři se tak rozhodli kvůli tajfunu Hagibis, který o víkendu Japonsko zasáhne.

Právě na utkání Italů proti All Blacks se chystal i Emiliano Caroti s manželkou. "Bohužel se nás to dotklo hodně. Prioritou našeho výletu byl zrovna zápas Nového Zélandu s Itálií. Strašně nás to štve," svěřil se Čech s italskými kořeny Aktuálně.cz.

A není sám. Na diskuzních fórech narazil na další fanoušky, které změna rozladila. "Co čteme, jsou dost kritičtí. Hlavně Francouzi. Hlavním argumentem je, že pořádat mistrovství světa v období každoročního výskytu tajfunů je poněkud nesmyslné. Je to pro mě stejné jako letošní MS atletů v Dauhá nebo MS ve fotbale, které se uskuteční také v Kataru," říká.

Organizátoři fanouškům vrátí za zrušený zápas peníze do konce listopadu. "Pravdou je, že avizovali dopředu, že v případě nutnosti zápasy zruší bez náhrady," dodává. "Příprava na cestu, která je spojená i s dovolenou. Vše jsme plánovali zhruba rok dopředu," přibližuje.

"Tajfun místní rozhodně neberou na lehkou váhu a my jsme se také naučili být trochu pokorní. Ale podle toho, jak sledujeme vývoj počasí, tak se mohlo podle mého názoru s rozhodnutím ještě jeden den počkat. Navíc zápasy se mohly odehrát v neděli nebo pondělí a na jiných stadionech," myslí si. Místo ragby pár vyrazí sledovat jinou sportovní událost, cyklistické závody keirin.

Ragby sleduje už od roku 2003 a jako fanoušek zavítal i na minulé mistrovství světa v Anglii před čtyřmi lety. "Že s manželkou pojedeme do Japonska, bylo jasné hned po tom, co sem šampionát přidělili," hlásí Caroti z Honšú.

Vstupenky si český pár zajistil před šampionátem přes oficiální prodejní systém. "Jak jsme ale viděli, lístky se dají sehnat na kase i před zápasem. Na stadionu je úžasná atmosféra. Především díky fanouškům z vyspělých ragbyových zemí. Případná volná místa Japonci vyplňují školními zájezdy, to mi přijde fajn," hodnotí fanouškovské prostředí.

Zdá se, že ragby žije opravdu celá země. V tomhle ohledu pro Carotiho šampionát splnil očekávání. "Japonci jsou maximálně připravení, rádi fandí, a to mladí i staří. U televize, v hospodách i doma. Samozřejmě hlavně domácím," stihl si všimnout za dobu svého pobytu.

Až na trable se zrušenými zápasy je dosavadní průběh mistrovství světa zvládnutý organizačně dobře a z Japonska proudí vesměs dobré reference. S tím se ztotožňuje i Caroti.