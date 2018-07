Zraněná Sluková zabíjí hřebíky, Hermannová nevěří vlastním očím. Haag v Češkách probudil chuť zlata

před 1 hodinou

České volejbalistky si v sobotu zahrají v nizozemském Haagu o evropské medaile.

Haag (od našeho zvláštního zpravodaje) - Už když přicházely na kurt, zářily úsměvy, plácaly si s maskotem zdravily české fanoušky. Žádné nervózní obličeje jako v Rotterdamu. Ve vyřazovacích bojích mistrovství Evropy v Haagu hrají plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová jako vyměněné.

Ve čtvrtfinále zdolaly Rusky Jevgeniji Ukolovovou a Jekatěrinu Birlovovou a zahrají si o medaile.

Máme z téhle výhry hroznou radost. Byl to soupeř, se kterým jsme do téhle doby dvakrát prohrály. Takže jsme z té vzájemné bilance vlastně vycházely jako outsideři," zářila Nausch Sluková po třetí výhře v řadě.

"Musíme ale dodat, že Žeňa (Ukolovová) měla loni operaci ramene, takže ony nejsou ještě v takové úplné razanci, jak umějí být. Ale o to je to horší, protože spousta těch míčů zvláštně plachtila, letěla do divných směrů. Mají výborný blok, obranu a servis, takže jsme potřebovaly na ně zahrát precizně. A to se nám podařilo."

Právě třicetiletá česká volejbalistka zaznamenala po přestěhování z Rotterdamu do Haagu během týdne největší proměnu.

"Musím Maki pochválit, sama má problémy s ramenem, má to zatejpovaný, vždycky mi před zápasem tvrdí, že jí to strašně bolí, ale já jí to nevěřím po tom, co tam zabíjí takový hřebíky. Klobouk dolů," pochválila parťačku Hermannová.

Za dobré naladění pro Haag prý vděčí hlavně týmu. "Poté, co jsme dohrály skupinu, jsme měly spoustu pohovorů a opravdu to není klišé, když říkáme, že za to vděčíme tomu širokému týmu, který tu máme," říká Nausch Sluková.

Starší z dua hráček navíc nepřestává soupeřky v Haagu drtit prasátky ze servisu. Proti Ruskám vystřihla hned tři a jedno z nich v polovině druhého setu pomohlo k obratu ve skóre.

"Já nevim, co se děje, nějak to tu se mnou kamarádí, doufám, že jsem to ještě nevystřílela. Jsem ten typ hráčky, která podává hodně nízko nad sítí a tady mi to nějak vychází. Až je mi to chvílemi blbý, ale je to bod a v tom druhém setu jsme ho potřebovaly," krčí rameny Nausch Sluková.

A kamarádily s nimi i tribuny, v průběhu zápasu je totiž přišlo podpořit tucet českých volejbalových reprezentantů do 20 let, kteří ve vedlejší hale postoupili také do evropského semifinále, ale na palubovce.

Českým reprezentantkám na písku vytvořili pořádný bílý kotel. "Těšily jsme se na ně, kdy se přijdou ukázat. Musím říct, že obvykle nevnímám okolí, ale tady jsem zaregistrovala, když se objevili. Bylo to fajn, když začali zpívat, protože tady jinak diváků není moc a nejsou aktivní," chválila mladíky Nausch Sluková s tím, že by jim podporu rády oplatily v neděli, až budou hrát čeští volejbalisté o medaile.

V sobotu se musí samy soustředit na vlastní bitvy o cenné kovy. V semifinále je čeká odveta za porážku ve skupině s domácími Nizozemkami Sanne Keizerovou a Madelein Meppelinkovou.

"Já si myslím, že tady ještě dvakrát zopakujeme tenhle náš dnešní výkon, pak bude zlatá medaile a můžeme jet domů," hlásí Nausch Sluková.