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Sport

Zombie, nebo pocta legendě? Výsledkem je postava z říše nemrtvých

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
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Měla být poctou jedné z největších osobností snookeru. Obří malba Ronnieho O’Sullivana v Sheffieldu ale zatím připomíná spíš plakát k zombie hororu.

Obří nástěnná malba Ronnieho O'Sullivana
Obří nástěnná malba Ronnieho O'Sullivana vyvolala na internetu vlnu vtipných komentářů.Foto: Profimedia – Charley Atkins / SWNS / SWNS / Profimedia
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Když chcete zvěčnit sedminásobného mistra světa snookeru Ronnieho O’Sullivana, je těžké přehlédnout jediný detail: měl by vypadat alespoň trochu jako Ronnie O’Sullivan.

Právě s tím má nová obří malba na zadní stěně klubu Spot On v Sheffieldu podle řady fanoušků problém.

Přibližně devět metrů vysoký obraz zachycuje padesátiletou snookerovou legendu skloněnou nad stolem. Jenže propadlé oči, zvláštní výraz a nazelenalý odstín tváře okamžitě nastartovaly internetovou lidovou tvořivost.

„Nevěděl jsem, že existuje zombie snooker,“ glosoval dílo jeden z diskutujících. Další přišli se slovními hříčkami „Ron of the Dead“ či „147 dní poté“. Jiným malba připomněla nechvalně proslulou bronzovou bustu Cristiana Ronalda.

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Autor Chris Ashmore se však brání. Dílo podle něj ještě zdaleka není hotové. „Když sundali lešení, odešel jsem a bum – najednou je to virální,“ popsal.

Na malbě zatím strávil dva z plánovaných pěti týdnů a přiznal, že mu lešení znemožňovalo odstoupit a pořádně zkontrolovat proporce.

Úpravy už ostatně chystá. Podle vedení klubu je potřeba doladit především oči a ústa.

O’Sullivan si mezitím může bizarní internetový poprask užívat s odstupem. Přezdívaný The Rocket je sedminásobným mistrem světa a jedním z nejúspěšnějších hráčů historie.

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Teď se mu povedlo něco nového: ještě za života dostal portrét, na němž podle části internetu vypadá, jako by už dávno nebyl mezi živými.

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