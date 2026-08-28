Zombie, nebo pocta legendě? Výsledkem je postava z říše nemrtvých

Měla být poctou jedné z největších osobností snookeru. Obří malba Ronnieho O’Sullivana v Sheffieldu ale zatím připomíná spíš plakát k zombie hororu.
Když chcete zvěčnit sedminásobného mistra světa snookeru Ronnieho O’Sullivana, je těžké přehlédnout jediný detail: měl by vypadat alespoň trochu jako Ronnie O’Sullivan.
Právě s tím má nová obří malba na zadní stěně klubu Spot On v Sheffieldu podle řady fanoušků problém.
Přibližně devět metrů vysoký obraz zachycuje padesátiletou snookerovou legendu skloněnou nad stolem. Jenže propadlé oči, zvláštní výraz a nazelenalý odstín tváře okamžitě nastartovaly internetovou lidovou tvořivost.
„Nevěděl jsem, že existuje zombie snooker,“ glosoval dílo jeden z diskutujících. Další přišli se slovními hříčkami „Ron of the Dead“ či „147 dní poté“. Jiným malba připomněla nechvalně proslulou bronzovou bustu Cristiana Ronalda.
Autor Chris Ashmore se však brání. Dílo podle něj ještě zdaleka není hotové. „Když sundali lešení, odešel jsem a bum – najednou je to virální,“ popsal.
Na malbě zatím strávil dva z plánovaných pěti týdnů a přiznal, že mu lešení znemožňovalo odstoupit a pořádně zkontrolovat proporce.
Úpravy už ostatně chystá. Podle vedení klubu je potřeba doladit především oči a ústa.
O’Sullivan si mezitím může bizarní internetový poprask užívat s odstupem. Přezdívaný The Rocket je sedminásobným mistrem světa a jedním z nejúspěšnějších hráčů historie.
Teď se mu povedlo něco nového: ještě za života dostal portrét, na němž podle části internetu vypadá, jako by už dávno nebyl mezi živými.
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