Velkou národní podruhé vyhrál kůň ze Skotska. Žokej ještě tři dny před startem nevěděl, zda nastoupí

před 15 minutami

Velkou národní v Liverpoolu vyhrál ve finiši One For Arthur

Liverpool - Velkou národní v Liverpoolu vyhrál díky skvělému finiši po poslední překážce One For Arthur s Derekem Foxem v sedle. Na druhé místo ve 170. ročníku slavné steeplechase odsunul Cause of Causes, s nímž na závěrečných překážkách závodiště v Aintree sváděl vyrovnaný boj. Třetí skončil Saint Are.

Hnědák One for Arthur, jenž startoval s kurzem 14:1, se stal teprve druhým ve Skotsku připravovaným vítězem v historii Velké národní po Rubsticovi, který triumfoval v roce 1979. Trenérka Lucinda Russellová je teprve čtvrtou ženou, jejíž svěřenec nejslavnější překážkový dostih vyhrál.

Osmiletý valach zvítězil před Cause of Causes, jenž startoval s kurzem 16:1, zhruba o tři délky. O tom, kdo do jeho sedla usedne, se přitom definitivně rozhodlo teprve tři dny před dostihem.

Fox se totiž na začátku března zranil a do poslední chvíle bojoval, aby byl na dostih fit. Nakonec se stihl po zlomenině zápěstí a klíční kosti zotavit natolik, aby získal od lékařů povolení a premiérový start ve Velké národní přetavil ve vítězství.

"Takhle skvěle jsem se ještě nikdy necítil a chci si to co nejvíc užít. Nedostávám často příležitost jet takhle dobrého koně," řekl čtyřiadvacetiletý Ir. "Je to tak statečný kůň. Skvěle skákal, i když byl hodně vzadu. Je to neuvěřitelné," dodal.

Jeden z favoritů Definitly Red byl zadržen na deváté překážce. Bez zranění letos zvládlo těžký dostih všech 40 koní na startu.

autor: ČTK | před 15 minutami

Související články