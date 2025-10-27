Ostatní sporty

V Itálii padne rekord, Česko vyšle na zimní hry víc sportovců než do Paříže

před 2 hodinami
Česko má pro zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo aktuálně jistých 80 míst, hlavně díky mužskému a ženskému hokejovému týmu. Na dnešní tiskové konferenci to řekl sportovní ředitel Českého olympijského výboru a šéf mise Martin Doktor.
Martin Doktor
Martin Doktor | Foto: ASC Dukla/Ivana Roháčková

Očekává, že nakonec pojede 115 až 120 sportovců. Kvalifikace se uzavírají zhruba v polovině ledna, 24. ledna bude ČOV odesílat přihlášku.

"Je ještě hodně času. To číslo, které máme dneska, je relativně vysoké právě díky hokejovým týmům, protože 48 z těch 80 jsou hokejisti a hokejistky. Biatlon bývá znám už z minulé sezony. To je taky dobré. Plus krasobruslení, které je také jisté. Pak tam máme nějaká čísla z běžeckého lyžování, z alpského lyžování a z curlingu. Tam se to může ještě měnit. Můžou se ještě kvalifikovat další lidé, což doufám klapne a podaří se," shrnul aktuální stav Doktor.

Biatlon má na základě výsledků z minulé sezony pět míst pro muže a stejný počet pro ženy. Na ledě se pod pěti kruhy představí dva české taneční páry - Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina a Daniel Mrázkovi.

V curlingu už se kvalifikovala mužská reprezentace, ve hře jsou ještě ženy a smíšená dvojice Julie Zelingrová, Vít Chabičovský.

Předseda ČOV Jiří Kejval upozornil, že Česko patří k několika málo zemím, které mají vyrovnanou letní i zimní olympiádu. Na loňských letních OH v Paříži bylo 111 českých sportovců.

"Mělo by se teď účastnit víc sportovců na zimní než na letní olympiádě. Je to tím, že na zimní hry kvalifikujeme kolektivní sporty," poznamenal Kejval. Do Paříže žádný český kolektiv nepostoupil.

Právě oba hokejové týmy budou podle Kejvala patřit k českým medailovým nadějím na únorové olympiádě, do jejíhož startu zbývá 102 dní.

Pak Kejval věří trojnásobné olympijské vítězce Ester Ledecké, která bude závodit v paralelním obřím slalomu na snowboardu a v super-G na lyžích. Doufá v další medaili rychlobruslařské legendy Martiny Sáblíkové, jež se bude pod pěti kruhy loučit s kariérou.

Jako velký příslib vidí jejího mladšího rychlobruslařského kolegu Metoděje Jílka, jenž o víkendu výrazně překonal světový rekord na nemistrovské distanci 3000 metrů.

"(Snowboardcrossařka) Evka Adamczyková se rozhodla, že se pokusí o kvalifikaci a boj na olympiádě, to je další naše šance. A biatlonisti, to člověk nikdy neví. Každá olympiáda má nějaké překvapení. Třeba (lyžař) Honza Zabystřan, že by zajel," doplnil Kejval.

Šéf mise Doktor se tradičně do odhadů počtu českých medailí nechtěl pouštět.

"Já tohle dopředu nerad řeším, protože v tom je ten sport krásný, že se tam uvidí, kdo na to má a kdo má štěstí. Já bych našim sportovcům přál, aby se to těm, kteří si jedou pro medaili, povedlo. A aby ti, kteří se tam chtějí dostat, se tam dostali a byli spokojení. Protože na rovinu, z olympijských her odjíždí většina sportovců spíš míň spokojených, protože těch medailí je méně než těch ostatních míst," dodal.

Zimní olympijské hry 2026 se v Itálii uskuteční od 6. do 22. února.

 
