„Zničil je, přitom jen trénoval." Pogačar setřásl kritika a usiluje o nemyslitelné

Je cyklistický fenomén Tadej Pogačar v 27 letech na absolutním vrcholu své kariéry? Zkraje aktuální sezony to vypadá, že ano. Kam přijede, tam vítězí. A teď může Slovinec usilovat o zápis, který byl v cyklistice dosud nemyslitelný.
Před měsícem začal v Itálii vítězně na jednorázovce Strade Bianche a o dva týdny později vyhrál také Milán - San Remo, tedy první z pěti „monumentů“ sezony.
„Monumenty“ jsou svatou pěticí cyklistického kalendáře. Je to pět největších klasik, z nichž každá má vlastní bohatou historii a svá specifika.
V Itálii se Pogačar musel vypořádat s pádem a své premiérové vítězství na Milán - San Remo pak vybojoval až v těsném závěrečném spurtu proti Tomu Pidcockovi.
Zato v první dubnovou neděli, na druhém „monumentu“ ve Flandrech, zdemoloval soupeře strojovým výkonem. Jeden za druhým odpadali, když Pogačar zabral v krátkých prudkých stoupáních.
Slovinec zaznamenal už dvanáctý vyhraný „monument“ a v historickém pořadí se posunul na druhé místo. Belgičan Eddy Merckx má těchto triumfů celkem 19.
Třetí je jiná belgická legenda Roger de Vlaeminck, ten se přitom na adresu Pogačara vyjádřil nedávno poměrně nevybíravě.
Cyklistické „monumenty“ 2026
Milán - San Remo (21. března; vyhrál Pogačar)
Kolem Flander (5. dubna; vyhrál Pogačar)
Paříž - Roubaix (12. dubna)
Lutych - Bastogne - Lutych (26. dubna)
Kolem Lombardie (10. října)
„Merckxovi nesahá ani po kotníky, vlastně by mu nemohl ani vázat tkaničky,“ řekl o Slovincovi vloni na podzim. „Kdyby mi dnes bylo 22 let, Pogačar by mě v pelotonu neodpáral,“ dodal ještě.
Svět cyklistiky se takovým výrokům divil, od jiných bývalých cyklistů zaznívaly dokonce hlasy, že De Vlaeminck zřejmě senilní.
Sám Merckx, dlouho obecně považován za nejlepšího jezdce všech dob, už dávno prohlásil, že ho Pogačar překonal. A po letošních Flandrech přišel s podobným tvrzením třeba Lance Armstrong.
„Ta debata musí skončit. Pro mě to není žádná diskuze,“ řekl Američan, který sedmkrát vyhrál Tour de France, ale tituly mu byly odebrány kvůli dopingu.
„Je vidět na ostatních jezdcích, že už při závodě vědí, jak to skončí. Jediné, co ho může zastavit, je pád nebo smůla. Ale jak jsme viděli, ani to ho nezastaví,“ pokračoval Armstrong.
Jeho krajan, další bývalý špičkový cyklista Tom Danielson, zase prohlásil, že ve druhé polovině Flander už se Pogačar připravoval na další závod. Že to byl vlastně trénink.
„Zvolil si nejtěžší cestu, jak ten závod vyhrát. Bylo to jasně vidět ve výrazu jeho obličeje v závěrečných stoupáních. Je až děsivé pomyslet si, že si nejlepší jezdec na světě ve vrcholné formě volí cestu největší bolesti,“ analyzoval Danielson.
Podle něj zvyšoval tempo, i když už v rámci daného závodu nemusel. „Všechny už zničil,“ podotýkal Američan.
„To úsilí a extra trénink mohly být součástí jeho přípravy na Roubaix. Je bizarní myslet si, že je Pogačar tak dobrý, ale rozhodně je to možné,“ doplnil.
Další „monument“, závod Paříž - Roubaix, se totiž jede hned v tuto neděli, pouhý týden po Flandrech.
Tady, v závodě přezdívaném „Peklo severu“ - s kostkovými sektory, blátem a špínou, navíc Pogačar ještě nevyhrál. Vloni byl druhý.
Tady vládne Nizozemec Mathieu van der Poel, šampion posledních tří ročníků, jenž je jiným typem jezdce. Jeho silnější postava více vyhovuje rovinatějšímu profilu a drncání na kostkách. Lehký vrchař Pogačar je zde v nevýhodě.
„Bude to těžké, ale chci zkusit vyhrát,“ hlásil Slovinec po triumfu na Flandrech. Mnoho k plánům na sezonu neprozradil, ale cyklistickým expertům se zdají být jasné.
Ačkoliv to navenek sám odmítá, Pogačar může usilovat o vítězství na všech pěti „monumentech“ v jednom roce. To nedokázal ani Merckx, pro ostatní to bylo vždy naprosto nemyslitelné.
„Paříž - Roubaix bude pro Pogačara nejtěžší výzvou, protože v tomto okamžiku ukázal, že Lutych a Lombardii může vyhrát i se zavřenýma očima,“ napsal Joseph Lycett ze specializovaného webu Cycling Weekly.
Závod Lutych - Bastogne - Lutych ovládl Slovinec už třikrát, říjnovou klasiku Kolem Lombardii dokonce pětkrát z pěti startů.
„Vloni ho na Paříž - Roubaix vyřadila z bitvy o vítězství s Van der Poelem havárie a defekt ve špatný čas,“ připomněl Lycett faktor štěstí, který hraje u francouzského „monumentu“ často zásadní roli.
Celý cyklistický svět bude v neděli sledovat, zda Pogačar udrží letošní neporazitelnost a doplní na velodromu v Roubaix další vítězný dílek. Jeden z mála posledních, který mu v kariéře ještě chybí.
