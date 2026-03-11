Přeskočit na obsah
Benative
11. 3. Anděla
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

„Zní to šíleně.“ Adebayo rozpoutal střeleckou lavinu, 83 body šokoval NBA

ČTK

Bam Adebayo nastřílel při úterní výhře basketbalistů Miami 150:129 nad Washingtonem 83 bodů, což je druhý nejlepší výkon historie NBA po 100 bodech Wilta Chamberlaina z roku 1962.

Bam Adebayo
Bam Adebayo Foto: REUTERS
Reklama

Osmadvacetiletý americký pivot překonal o dva body maximum zesnulé legendy Kobeho Bryanta, jenž v roce 2006 zaznamenal v jednom utkání 81 bodů.

Adebayo zároveň vytvořil rekord NBA v trestných hodech: novým maximem v jednom utkání je jak jeho 43 pokusů, tak 36 proměněných šestek. Za 42 minut na hřišti trefil dvojnásobný olympijský vítěz 20 ze 43 střel z pole, z toho sedm z 22 trojkových pokusů.

"Wilt, já, pak Kobe. Zní to šíleně," komentoval historický večer Adebayo, jehož dosavadním rekordem z jednoho zápasu bylo 41 bodů. V úterý přidal devět doskoků a tři asistence. Utkání dominoval od začátku: v první čtvrtině dal 31 bodů, do poločasu jich měl na kontě 43 a po třech čtvrtinách 62.

Dosavadní rekord v počtu házených trestných hodů držel Dwight Howard, jenž měl dvakrát 39 pokusů. Maximum v proměněných šestkách (28) drželi Chamberlain a Adrian Dantley.

Reklama
Reklama

Chamberlain proměnil 28 trestných hodů v legendárním utkání z března 1962, ve kterém jeho Philadelphia porazila New York Knicks 169:147. Střelecký rekord v dresu Miami dosud držel LeBron James se 61 body z roku 2014.

"Pro mě šlo jen o to zůstat klidný a soustředěný, vědět, že můžu dosáhnout něčeho výjimečného. Nevěřil jsem, že to bude 83 bodů, ale být u toho doma, před mámou a fanoušky, je neuvěřitelný historický moment," řekl v slzách Adebayo.

Miami vyhrálo šestý zápas v řadě, Wizards hráli bez Traeho Younga a utrpěli devátou porážku za sebou.

Vít Krejčí v zápase mezi Portlandem a Charlotte zaznamenal tři body i tři doskoky. Za Trail Blazers odehrál přes 11 minut a přidal i jednu asistenci. Portland ale ztratil devatenáctibodový náskok a prohrál 101:103.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Petr Čtvrtníček si v připravovaném snímku Válka s mloky zahraje mloka Andyho. Částečně animovaný film režíruje Aurel Klimt.
Petr Čtvrtníček si v připravovaném snímku Válka s mloky zahraje mloka Andyho. Částečně animovaný film režíruje Aurel Klimt.
Petr Čtvrtníček si v připravovaném snímku Válka s mloky zahraje mloka Andyho. Částečně animovaný film režíruje Aurel Klimt.

Petr Čtvrtníček bude hrát mloka Andyho. Chystá se film podle Čapkovy Války s mloky

Herec Petr Čtvrtníček se představí jako mlok Andy v připravovaném filmu Válka s mloky, který je volnou adaptací stejnojmenného románu Karla Čapka. Celovečerní částečně animovaný koprodukční film režiséra Aurela Klimta chce Čapkův román přiblížit atraktivní formou široké veřejnosti. Snímek uvedou tuzemská kina od 5. listopadu. Tvůrci ve středu představili ukázku z filmu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama