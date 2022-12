Znakaři Frantovi ani český rekord na finále MS nestačil, nepostoupila ani Kubová

Tomáš Franta překonal v semifinále mistrovství světa v krátkém bazénu český rekord na 100 metrů znak. Vlastní maximum z loňského světového šampionátu v Abú Zabí vylepšil o rovné dvě desetiny na 50,39 sekundy. Do finále ale nepostoupil, obsadil jedenáctou příčku. Stejného umístění dosáhla na stovce jeho znakařská kolegyně Simona Kubová.

Franta na MS v Melbourne prokázal výbornou formu už v dopolední rozplavbě, kdy za rekordem zaostal o pouhou setinu sekundy. Večer svůj čas z rozplavby o jednadvacet setin vylepšil, přesto byl téměř čtyři desetiny od postupu.

"Jsem mile překvapený. Nevěděl jsem stále, co od sebe čekat, vzhledem ke zranění, ale to mě už nelimitovalo a mohl jsem se do závodu konečně pořádně opřít," uvedl Franta v tiskové zprávě svazu. Už postup do semifinále mu udělal velkou radost. "Ráno byl velmi rychlý postup oproti minulému roku. V rozplavbách jsem udělal dost zásadních chyb, které jsem se snažil eliminovat v semifinále. To se mi povedlo a čas mi udělal obrovskou radost a samozřejmě i umístění," dodal.

K finálové osmičce měla blíž Kubová, která za ní zaostala zhruba o čtvrt sekundy. Jednatřicetiletá plavkyně byla v semifinále o čtyři setiny pomalejší než v rozplavbě a v čase 56,80 dohmátla ve svém semifinále pátá. Pak ji předstihlo ještě šest plavkyň, takže Kubová nezopakuje finálovou účast z loňského MS v Abú Zabí.

S časy ale byla moc spokojená. "Byla to moje pátá a šestá nejrychlejší stovka v kariéře, což si myslím, že je hodně dobrý výkon. Bohužel letos bylo pole hodně vyrovnané a můj výkon stačil na 11. místo, 26 setin od postupu do finále. To mě trochu mrzí, nicméně jsem věděla, že to bude hodně těžké se do finále probojovat," zhodnotila Kubová, jež by ráda na padesátce útočila na český rekord.

Hned první závod šampionátu přinesl radost domácím fanouškům. Kraulařskou čtyřstovku ovládla Lani Pallisterová, která téměř o sekundu porazila Novozélanďanku Eriku Fairweatherovou. Dvacetiletá plavkyně, která je trojnásobnou juniorskou mistryní světa z roku 2019, se po bronzu z patnáctistovky na letošním MS v dlouhém bazénu v Budapešti radovala z prvního titulu na globální akci dospělých.

Domácí kvarteto Mollie O'Callaghanová, Madison Wilsonová, Meg Harrisová a Emma McKeownová pak triumfovalo v kraulařské štafetě na 4×100 metrů. Australské plavkyně své vítězství ozdobily světovým rekordem 3:25,43. Byly o 1,1 sekundy rychlejší než dosud rekordní Nizozemky na MS v roce 2014.

Historické tabulky se přepisovaly také v mužské štafetě na 4×100 metrů volný způsob. O rekord se postarali Italové Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano a Thomas Ceccon. Jako první se dostali pod hranici tří minut a tří sekund, jejich čas 3:02,75 byl o 28 setin lepší než čtyři roky starý rekord štafety Spojených států amerických.