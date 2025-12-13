"Zlej Kája" vypadl na šipkařském světovém šampionátu v prvním kole

Český šipkař Karel "Zlej Kája" Sedláček vypadl už v prvním kole mistrovství světa. S Wesselem Nijmanem prohrál 0:3 na sety.
Sedláček tak dopadl stejně jako na loňském mistrovství světa, kdy vypadl v 1. kole s Rhysem Griffinem z Velké Británie.
V prvním kole světového šampionátu bude bojovat ještě druhý český zástupce. Adam Gawlas v úterý večer vyzve Brita Gerwina Priceho.
Sedmdesátý hráč žebříčku Sedláček dostal do prvního kola jednoho z černých koňů turnaje, který potvrdil skvělou formu z posledních měsíců. Nijman vyhrál všechny sety 3:1 na legy.
Jako zatím druhý hráč na aktuálním šampionátu překonal průměr 100 bodů na tři odhozené šipky. Jako prvnímu se to podařilo úvodní den šampionátu obhájci titulu Lukeu Littlerovi.
Sedláček při své páté účasti na mistrovství světa nenavázal na poslední dvě vítězství ze vzájemných zápasů s Nijmanem. Za porážku v prvním kole připíše do žebříčku 15 tisíc liber (415 tisíc korun).
O překvapení se postaral legendární Paul Lim, jenž porazil 3:1 favorizovaného Švéda Jeffreyho de Graafa a po pěti letech znovu prošel do druhého kola. Stal se tak nejstarším vítězem zápasu na MS, singapurskému šipkaři bude v lednu 72 let.
Mistrovství světa se letos hraje poprvé v rozšířeném formátu se 128 hráči a o rekordní prize money, které je oproti minulému ročníku dvojnásobné. Z celkové dotace pěti milionů liber (138 milionů korun) si vítěz odnese pětinu (27,7 milionu korun).
