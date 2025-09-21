Ostatní sporty

Zlatý hattrick pro Belgičana. Pogačar utrpěl v Africe na úvod MS drtivou porážku

Belgický cyklista Remco Evenepoel se stal potřetí za sebou mistrem světa v časovce. V Kigali vyhrál suverénně o více než minutu před Australanem Jayem Vinem a překvapením závodu krajanem Ilanem Van Wilderem. Hvězdný Slovinec Tadej Pogačar skončil čtvrtý se ztrátou 2:37 minuty na vítěze a první světové medaile v časovce se nedočkal.
Remco Evenepoel
Remco Evenepoel | Foto: Reuters

Za Van Wilderem zaostal úřadující světový šampion v závodě s hromadným startem o jednu sekundu.

Evenepoel, který startoval jako poslední o dvě a půl minuty po Pogačarovi, čtyřnásobného šampiona Tour de France kousek před cílem čtyřicetikilometrového závodu ve stoupání na dlažebních kostkách předjel.

"Dneska mi to opravdu sedlo. Doufám, že si tuhle formu udržím i na příští neděli," řekl Evenepoel směrem k závodu s hromadným startem, který ovládl stejně jako časovku loni na olympijských hrách v Paříži.

"Od začátku jsem se cítil dobře. V první rovinaté části mi přišlo, že mi nohy pěkně jedou. Držel jsem si tempo, aniž bych šel přes závit. První stoupání bylo docela náročné, stejně jako na konci, tam jsem za to opravdu vzal ," řekl Evenepoel.

"Ale musím říct, že ta dlažba byla opravdu… V jednu chvíli jsem ji fakt nesnášel. Bylo těžké se tím na konci prokousat, ale hlavní je vítězství," dodal.

Pětadvacetiletý Belgičan na premiérovém mistrovství světa v Africe zopakoval vítězství z Glasgow a Curychu. Třetím časovkářským triumfem po sobě se vyrovnal Němci Tonymu Martinovi a Australanovi Michaelu Rogersovi.

Časovku žen ovládla Švýcarka Marlen Reusserová. První zlato v kariéře získala v Kigali na náročné 31,2 km dlouhé trati se suverénním náskokem takřka 52 sekund před dvojicí nizozemských soupeřek.

Stříbro brala Anna van der Breggenová, bronz vloni stříbrná Demi Volleringová.

Elitní časovkářka Reusserová dnešním triumfem rozšířila svou medailovou sbírku ze světových šampionátů a oslavila sobotní 34. narozeniny. Zlato přidala ke dvěma stříbrným a jedné bronzové medaili. Mistryně Evropy z roku 2021 má na kontě i stříbro z olympijských her v Tokiu.

"Nemůžu tomu uvěřit, tolikrát jsem to zkoušela a nikdy to nevyšlo. A teď se mi to konečně podařilo. Je to opravdu něco mimořádného. Jsem tak šťastná za sebe i za všechny, kteří mě celé ty roky podporovali," řekla Reusserová po skončení závodu.

Náskok vítězky 51,89 sekundy je na MS největší od roku 2019, kdy v časovce triumfovala Američanka Chloé Dygertová o 1:32 minuty.

Čeští reprezentanti v žádné z časovek nestartovali.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali - časovka:

Muži elite (40,6 km): 1. Evenepoel (Belg.) 49:46, 2. Vine (Austr.) -1:14, 3. Van Wilder (Belg.) -2:36, 4. Pogačar (Slovin.) -2:37, 5. Del Toro (Mex.) -2:40, 6. Leknessund (Nor.) -2:57.

Ženy elite (31,2 km): 1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51, 3. Volleringová (obě Niz.) -1:04, 4. Chapmanová (Austr.) -1:20, 5. Aalerudová (Nor.) -1:24, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:29.

 
