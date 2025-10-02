Zklamání. České kanoistky na medaili nedosáhly, muži ani nepostoupili do finále

Martinu Satkovou o medaili připravil dotek desáté branky. S dvouvteřinovou penalizací ztratila na bronzovou Anu Satilaovou z Brazílie 0,96 sekundy. I páté místo je pro ni životním výsledkem na mistrovství světa.
Rovněž olympionička Gabriela Satková chybovala na desáté brance, ale byla o více než vteřinu pomalejší než její starší sestra a zařadila se až na sedmou pozici. Její jedinou individuální medailí z MS tak zůstává bronz z Bratislavy 2021.
Čeští kanoisté se do boje o cenné kovy vůbec nepropracovali. V semifinále si nejlépe vedl Jiří Prskavec, který s čistou jízdou obsadil až 19. příčku. Od postupové dvanáctky ho dělily rovné tři vteřiny.
Vítěz kvalifikace Král nasbíral osm trestných sekund a byl čtyřiadvacátý. Vojtěcha Hegera srazila padesátivteřinová penalizace a dalších šest trestných sekund až na poslední 30. příčku.
Ženské finále ovládla stříbrná olympijská medailistka z Paříže na kajaku Klaudia Zwoliňská. Polka zajela čistě a zvítězila o 4,39 vteřiny před ruskou slalomářkou v neutrálních barvách Alsu Minazovovou.
Ve finále mužů se z titulu radoval olympijský šampion z Paříže Nicolas Gestin. Porazil o devět desetin vteřiny Brita Ryana Westleyho. Bronz získal domácí Australan Kaylen Bassett.
Dnešní program na světovém šampionátu začal o dvě hodiny dříve, než se plánovalo, kvůli větru, který měl zesilovat.
V pátek budou o medaile na trati vybudované pro OH 2000 v Sydney bojovat kajakáři a kajakářky.
Mistrovství světa ve vodním slalomu v Penrithu (Austrálie):
Muži:
C1: 1. Gestin (Fr.) 97,13 (0 tr. sekund), 2. Westley (Brit.) -0,90 (0), 3. Bassett (Austr.) -1,61 (0), …v semifinále 19. Prskavec, 24. Král, 30 Heger (všichni ČR).
Ženy:
C1: 1. Zwoliňská (Pol.) 108,49 (0), 2. Minazovová (Rus.) -4,39 (2), 3. Satilaová (Braz.) -4,49 (2), …5. M. Satková -5,45 (2), 7. G. Satková -6,51 (2), v semifinále 29. Morenová (všechny ČR).