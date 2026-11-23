Bývalý boxerský mistr světa v těžké váze Tyson Fury prozradil, že trpí schizofrenií a bipolární poruchou.
Diagnózu se dozvěděl od lékařů poté, co v roce 2015 získal titul v zápase proti Ukrajinci Vladimiru Kličkovi.
"Slova nedokážou popsat tu temnotu, v níž jsem se ocitl," svěřil se osmatřicetiletý britský boxer v dokumentu, který v pátek uvede platforma Netflix.
"Bylo to jako živoucí podoba samotného pekla. Myslel jsem, že skončím v polstrované cele za zamčenými dveřmi, a to mě děsilo," řekl Fury, který by měl 11. prosince v Cardiffu absolvovat dlouho očekávaný souboj se svým krajanem a dalším bývalým světovým šampionem Anthonym Joshuou.
Fury v dokumentu vzpomíná, že se mu zdálo, že k němu promlouvá rádio. Svou ženu Paris prosil, aby ho dostala z nemocnice, kde byl v červnu 2016 hospitalizován kvůli podezření na infarkt. Tvrdil jí, že po něm jdou Ilumináti.
Po vítězství nad Kličkem přibral na váze a potýkal se se závislostí na alkoholu a drogách. "Došlo to tak daleko, že jsem v hlavě začal slyšet hlasy," uvedl Fury.
V uplynulých letech opakovaně ohlásil konec kariéry, do ringu se ovšem znovu vrátil. V roce 2020 porazil Američana Deontaye Wildera a opět usedl na světový trůn.
Předloni ho o titul připravil Ukrajinec Oleksander Usyk, který ho porazil hned dvakrát. Letos se Fury do ringu vrátil a připsal si dvě vítězství. Mezi profesionály má bilanci 36 výher a dvě porážky.
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