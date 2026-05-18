Přeskočit na obsah
Benative
18. 5. Nataša
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Životní turnaj Aarona Raie přinesl Anglii historický golfový triumf

ČTK

Druhý major sezony PGA Championship v Newton Square vyhrál anglický golfista Aaron Rai, který zaznamenal největší úspěch v kariéře. Celkově na okruhu získal druhý titul.

Aaron Rai s trofejí pro vítěze PGA Championship 2026
Aaron Rai s trofejí pro vítěze PGA Championship 2026Foto: REUTERS
Reklama

Jednatřicetiletý Rai předvedl výkon 271 ran a zvítězil s náskokem tří úderů před Jonem Rahmem ze Španělska a domácím Alexem Smalleym, který do závěrečného čtvrtého kola vstupoval jako lídr.

"Tak tohle mě nenapadlo ani v nejdivočejších snech," řekl Rai, který před posledním kolem zaostával o dvě rány, ale nakonec PGA Championship ovládl jako první Angličan od Jima Barnese v roce 1919.

"Za těch sto let hrála golf hromada skvělých anglických hráčů a měli úžasné kariéry. Proto jsem neskutečně pyšný, že prvním anglickým vítězem po tak dlouhé době jsem právě já," uvedl Rai.

Na okruhu PGA Rai dosud ovládl pouze turnaj v Greensboro před dvěma lety. Na majorech byla jeho nejlepším výsledkem dvě 19. místa na British Open v roce 2021 a na US Open v roce 2024.

Reklama
Reklama

PGA Championship, golfový turnaj kategorie major v Newtown Square (par 70, dotace 20,5 milionu dolarů): 1. Rai (Angl.) 271 (70+69+67+65), 2. Rahm (Šp.) 274 (69+70+67+68) a Smalley (USA) 274 (67+69+68+70), 4. Aaberg (Švéd.) 275 (72+66+68+69), Schmid (Něm.) 275 (69+72+65+69) a Thomas (USA) 275 (69+69+72+65), 7. McIlroy (Sev. Ir.) 276 (74+67+66+69), Schauffele (USA) 276 (68+73+66+69), Smith (Austr.) 276 (69+71+68+68).

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Poprava oprátka oběšení ilustrační foto
Poprava oprátka oběšení ilustrační foto
Poprava oprátka oběšení ilustrační foto

Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let, uvedla Amnesty International

Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, jež zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78 procent. V pondělní zprávě to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International (AI).

Ivan Duškov, ředitel VZP
Ivan Duškov, ředitel VZP
Ivan Duškov, ředitel VZP

Jde o čas. Lhůta klíčových testů podezření na rakovinu se razantně zkrátí, slibuje šéf VZP

Mají podezření na rakovinu a potřebují vyšetřit. Termín na magnetickou rezonanci ale dostanou až za několik měsíců. Jejich šance na přežití tím radikálně klesá. Řeč je o pacientech s nádory na slinivce či mozku. To by se mělo změnit. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov totiž plánuje, že čekací lhůty výrazně zkrátí. „Lidé s podezřením na rakovinu nebudou čekat déle než 72 hodin,“ řekl.

Reklama
Hustý černý kouř podle satelitních snímků stoupá z rafinerie v ruském městě Tuapse, polovina dubna 2026. Ilustrační foto.
Hustý černý kouř podle satelitních snímků stoupá z rafinerie v ruském městě Tuapse, polovina dubna 2026. Ilustrační foto.
Hustý černý kouř podle satelitních snímků stoupá z rafinerie v ruském městě Tuapse, polovina dubna 2026. Ilustrační foto.

ŽIVĚ Ukrajinci udeřili v Moskevské oblasti. Zasáhli rafinerii a dvě přečerpávací stanice

Ukrajinská tajná služba SBU v neděli sdělila, že ukrajinská armáda v Moskevské oblasti zasáhla rafinerii a dvě ropné přečerpávací stanice. „Útoky na zařízení obranného průmyslu, vojenskou infrastrukturu a zařízení ropné logistiky snižují schopnost nepřítele pokračovat ve válce proti Ukrajině. Tyto útoky ukazují, že ani silně chráněná Moskevská oblast není bezpečná,“ uvedla SBU na telegramu.

Reklama
Reklama
Reklama