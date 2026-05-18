Životní turnaj Aarona Raie přinesl Anglii historický golfový triumf

Druhý major sezony PGA Championship v Newton Square vyhrál anglický golfista Aaron Rai, který zaznamenal největší úspěch v kariéře. Celkově na okruhu získal druhý titul.
Jednatřicetiletý Rai předvedl výkon 271 ran a zvítězil s náskokem tří úderů před Jonem Rahmem ze Španělska a domácím Alexem Smalleym, který do závěrečného čtvrtého kola vstupoval jako lídr.
"Tak tohle mě nenapadlo ani v nejdivočejších snech," řekl Rai, který před posledním kolem zaostával o dvě rány, ale nakonec PGA Championship ovládl jako první Angličan od Jima Barnese v roce 1919.
"Za těch sto let hrála golf hromada skvělých anglických hráčů a měli úžasné kariéry. Proto jsem neskutečně pyšný, že prvním anglickým vítězem po tak dlouhé době jsem právě já," uvedl Rai.
Na okruhu PGA Rai dosud ovládl pouze turnaj v Greensboro před dvěma lety. Na majorech byla jeho nejlepším výsledkem dvě 19. místa na British Open v roce 2021 a na US Open v roce 2024.
PGA Championship, golfový turnaj kategorie major v Newtown Square (par 70, dotace 20,5 milionu dolarů): 1. Rai (Angl.) 271 (70+69+67+65), 2. Rahm (Šp.) 274 (69+70+67+68) a Smalley (USA) 274 (67+69+68+70), 4. Aaberg (Švéd.) 275 (72+66+68+69), Schmid (Něm.) 275 (69+72+65+69) a Thomas (USA) 275 (69+69+72+65), 7. McIlroy (Sev. Ir.) 276 (74+67+66+69), Schauffele (USA) 276 (68+73+66+69), Smith (Austr.) 276 (69+71+68+68).
Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let, uvedla Amnesty International
Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, jež zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78 procent. V pondělní zprávě to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International (AI).
Jde o čas. Lhůta klíčových testů podezření na rakovinu se razantně zkrátí, slibuje šéf VZP
Mají podezření na rakovinu a potřebují vyšetřit. Termín na magnetickou rezonanci ale dostanou až za několik měsíců. Jejich šance na přežití tím radikálně klesá. Řeč je o pacientech s nádory na slinivce či mozku. To by se mělo změnit. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov totiž plánuje, že čekací lhůty výrazně zkrátí. „Lidé s podezřením na rakovinu nebudou čekat déle než 72 hodin,“ řekl.
Ledoví muži jsou pryč. Denní teploty budou tento týden kolem 20 stupňů, občas zaprší
V Česku se tento týden bude oteplovat, denní teploty se budou pohybovat většinou kolem 20 stupňů Celsia. Občas zaprší. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
VIDEO: Při letecké show v USA se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly
Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se dnes ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, píše s odvoláním na organizátory agentura AP. Na místo dorazili záchranáři, úřady budou věc vyšetřovat.
ŽIVĚ Ukrajinci udeřili v Moskevské oblasti. Zasáhli rafinerii a dvě přečerpávací stanice
Ukrajinská tajná služba SBU v neděli sdělila, že ukrajinská armáda v Moskevské oblasti zasáhla rafinerii a dvě ropné přečerpávací stanice. „Útoky na zařízení obranného průmyslu, vojenskou infrastrukturu a zařízení ropné logistiky snižují schopnost nepřítele pokračovat ve válce proti Ukrajině. Tyto útoky ukazují, že ani silně chráněná Moskevská oblast není bezpečná,“ uvedla SBU na telegramu.