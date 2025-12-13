Životní maximum pro Zdráhalovou, v Hamaru dojela čtvrtá. Sáblíková skončila sedmá

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová skončila čtvrtá v závodě Světového poháru na trati 1500 m v Hamaru a o jednu pozici si vylepšila životní maximum v seriálu.
Martina Sáblíková v neděli obsadila sedmé místo v závodě na 3000 metrů. Vyhrála Marijke Groenewoudová z Nizozemska. Nikola Zdráhalová skončila osmá na 1000 metrů, jejím maximem v této disciplíně je šestá pozice.
Devětadvacetiletá česká reprezentantka zajela v Norsku čas 1:55,79 minuty a od medaile ji dělilo 61 setin. Metoděj Jílek se při premiérovém startu v divizi A na 1500 m blýskl šestým místem.
Závod žen vyhrála Japonka Miho Takagiová před Naděždou Morozovovou z Kazachstánu a domácí Ragne Wiklundovou.
Mužům kraloval v novém rekordu dráhy 1:44,16 Američan Jordan Stolz, jenž v sezoně na této distanci ještě nenašel přemožitele. Na stupně vítězů ho doprovodili Kjeld Nuis z Nizozemska a Číňan Ning Čung-jen.
"Když jsem šla na start, tak jsem se necítila úplně dobře. Kdyby mi někdo řekl, že můžu být takhle vysoko, tak bych tomu nevěřila, protože po té pětistovce jsem se necítila suprově," řekla v nahrávce pro média Zdráhalová.
Předtím obsadila v odloženém závodě na 500 metrů 18. místo. "Čtvrté místo na patnáctce beru. Štve mě sice ten kousek od Ragne, ale zase mám za sebou Brittany (Boweovou)," uvedla.
Pro Zdráhalovou bylo dosavadním maximem v závodu na 1500 metrů páté místo z mistrovství světa, které vybojovala letos v březnu právě v Hamaru. V seriálu SP byla nejvýše šestá v minulé sezoně na kilometrové trati.
V této sezoně dojela na patnáctistovce i při čtvrtém startu ve Světovém poháru v elitní desítce. Zatím bylo jejím nejlepším výsledkem sedmé místo v listopadovém závodu v Calgary. V průběžném pořadí disciplíny jí patří sedmé místo.
Devatenáctiletý Jílek, jenž exceluje především na vytrvaleckých tratích, startoval hned v první rozjížďce a zajel čas 1:45,59.
"Jsem spokojený, byla to zatím moje nejlepší patnáctka sezony i života vlastně," řekl Jílek v nahrávce pro média.
"Rozběh byl trochu pomalejší, než jsem očekával, ale pak jsem zajel neskutečně dobrá poslední dvě kola, která mě vyšvihla na to šesté místo. Doufal jsem, že budu schopný zajíždět v A-divizi top desítky a teď na tom pomalejším ledu, kde mám lehce výhodu oproti těm vyloženě sprinterům, se to potvrdilo," dodal.
Dnes ho čeká 5000 metrů.
Závody SP v rychlobruslení v Hamaru (Norsko):
Muži:
500 m: 1. Stolz (USA) 33,97, 2. De Boo (Niz.) 34,21, 3. Žurek (Pol.) 34,42, ...divize B: 32. Stodola (ČR) 37,61.
Průběžné pořadí SP (po 6 z 9 závodů): 1. Stolz 331, 2. De Boo 293, 3. Žurek 267.
1500 m: 1. Stolz 1:44,16, 2. Nuis (Niz.) 1:44,95, 3. Ning Čung-jen (Čína) 1:45,11, ...6. Jílek 1:45,59, divize B: 33. Procházka (oba ČR) 1:53,11.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Stolz 240, 2. Nuis 196, 3. Ning Čung-jen 188, ...18. Jílek 88.
Ženy:
500 m: 1. Koková (Niz.) 37,05, 2. Ziomeková-Nogalová (Pol.) 37,65, 3. Jošidaová (Jap.) 37,75, ...18. Zdráhalová (ČR) 38,98.
Průběžné pořadí SP (po 6 z 9 závodů): 1. Koková 360, 2. Fledderusová (Niz.) 251, 3. Jacksonová (USA) 235, ...32. Zdráhalová 58.
1500 m: 1. M. Takagiová (Jap.) 1:54,95, 2. Morozovová (Kaz.) 1:54,98, 3. Wiklundová (Nor.) 1:55,18, 4. Zdráhalová 1:55,79, ...divize B: 5. Sáblíková 1:58,08, 30. Korvasová (obě ČR) 2:06,65.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. M. Takagiová 194, 2. Rijpmaová de Jongová 187, 3. Beuneová (obě Niz.) 180, ...7. Zdráhalová 145, 32. Sáblíková 42.
