Životní výkon českých krasobruslařů. Mrázkovi zazářili na Americké brusli

Tanečníci Kateřina a Daniel Mrázkovi po životním výkonu získali bronz na Americké brusli. Je to jejich první medaile v krasobruslařské Grand Prix, v níž dosud skončili nejlépe pátí.
Pro Česko je to první cenný kov v elitním seriálu od stříbra Michala Březiny v Helsinkách v listopadu 2018.
Pro Mrázkovy byl závod v Everettu jediným letošním startem v Grand Prix, protože se kvůli zranění Mrázkové museli odhlásit z Kanadské brusle, kam rovněž dostali pozvánku. Po doléčení jejího zlomeného prstu na noze se v největším závodě dosavadního průběhu sezony předvedli ve výborném světle.
Pro volný tanec český sourozenecký pár v této sezoně vsadil na Džungli 2 inspirovanou slavným programem francouzských sourozenců Isabelle a Paula Duchesnayových z olympijského roku 1988. Dnes za své vystoupení Mrázkovi získali 114,56 bodu, čímž si vylepšili sezonní maximum. Celkově si zlepšili osobní rekord z letošního MS o 71 setin na 190,88 bodu.
S přehledem tak udrželi třetí místo z rytmického tance. Americký pár Katarina Wolfkostinová, Dimitry Tsarevski, který obsadil čtvrté místo, na ně ztratil bezmála čtrnáct bodů.
Vyhráli bronzoví medailisté z letošního MS Američané Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik s celkovou známkou 201,88 bodu. Získali o 6,6 bodu více než francouzský pár Evgeniia Loparevová, Geoffrey Brissaud, který obsadil druhou příčku.
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