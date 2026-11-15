Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
15. 11. Leopold
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Životní výkon českých krasobruslařů. Mrázkovi zazářili na Americké brusli

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Tanečníci Kateřina a Daniel Mrázkovi po životním výkonu získali bronz na Americké brusli. Je to jejich první medaile v krasobruslařské Grand Prix, v níž dosud skončili nejlépe pátí.

Kateřina a Daniel Mrázkovi
Kateřina a Daniel MrázkoviFoto: REUTERS – Piroschka Van De Wouw
Reklama

Pro Česko je to první cenný kov v elitním seriálu od stříbra Michala Březiny v Helsinkách v listopadu 2018.

Pro Mrázkovy byl závod v Everettu jediným letošním startem v Grand Prix, protože se kvůli zranění Mrázkové museli odhlásit z Kanadské brusle, kam rovněž dostali pozvánku. Po doléčení jejího zlomeného prstu na noze se v největším závodě dosavadního průběhu sezony předvedli ve výborném světle.

Pro volný tanec český sourozenecký pár v této sezoně vsadil na Džungli 2 inspirovanou slavným programem francouzských sourozenců Isabelle a Paula Duchesnayových z olympijského roku 1988. Dnes za své vystoupení Mrázkovi získali 114,56 bodu, čímž si vylepšili sezonní maximum. Celkově si zlepšili osobní rekord z letošního MS o 71 setin na 190,88 bodu.

S přehledem tak udrželi třetí místo z rytmického tance. Americký pár Katarina Wolfkostinová, Dimitry Tsarevski, který obsadil čtvrté místo, na ně ztratil bezmála čtrnáct bodů.

Reklama
Reklama

Vyhráli bronzoví medailisté z letošního MS Američané Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik s celkovou známkou 201,88 bodu. Získali o 6,6 bodu více než francouzský pár Evgeniia Loparevová, Geoffrey Brissaud, který obsadil druhou příčku.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
A rescuer holds a migrant baby while disembarking a Spanish coast guard vessel at the port of Arguineguin
A rescuer holds a migrant baby while disembarking a Spanish coast guard vessel at the port of Arguineguin
A rescuer holds a migrant baby while disembarking a Spanish coast guard vessel at the port of Arguineguin

Za den přibylo skoro 1600 migrantů. Krizové služby na Kanárských ostrovech jsou pod tlakem

Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu na 15 lodích celkem 1580 migrantů, což je nejvyšší počet od vedení těchto záznamů. S odvoláním na španělskou námořní záchrannou službu o tom dnes informovala agentura EFE. I dnes na Kanárské ostrovy připlulo přes 1000 migrantů. Příliv migrantů ze západní Afriky na souostroví se výrazně zvýšil od října, uvedla agentura Reuters.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama