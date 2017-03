Zaspí Samková i na startu olympijského závodu? Tahle varianta ve hře je, usmívá se tajemně kouč

před 54 minutami

V polovině února česká snowboardcrossařka Eva Samková dokonale zaskočila všechny soupeřky, když díky "zaspání" na startu ovládla finále závodu ve Feldbergu. Nečekaný "fígl", kterým dokonale zaskočila všechny soupeřky, si nechává v repertoáru i pro novou sezonu, která vyvrcholí na olympiádě v Pochjongčchangu. Je přitom docela dobře možné, že ho využije i ve finále olympijského závodu.

Praha - Na hrách v Soči Eva Samková vyhrála systémem start-cíl, když se hned po startu finále snowboardcrossařek dostala do vedení, které až do finiše nepustila a získala zlatou olympijskou medaili.

Takhle vyhrála Samková v Soči

Na příští olympiádě, která se koná už za necelý rok v korejském Pchjongčchangu, ale dost možná zvolí naprosto opačnou taktiku, tedy na startu úmyslně zaspat a všechny soupeřky předjet až během závodu. Tak jako letos při závodu Světového poháru ve Feldbergu, kde nečekaným "fíglem" šokovala všechny soupeřky a dojela si pro vítězství.

"Ano, i tahle varianta je ve hře," připouští trenér Samkové Jakub Flajšar. "Ale jestli ji opravdu využijeme, se uvidí až podle situace na místě."

Jako ve Feldbergu? Když bude foukat vítr

Vítězná taktika se podle trenéra Samkové dá využít jen za velmi specifických okolností. Velkou roli bude hrát sníh a zejména povětrnostní podmínky.

Především při silnějším protivětru může být "zaspání" na startu velmi výhodné, neboť závodnice využije jednak souboje soupeřek před sebou, které se mezi sebou navzájem zpomalí, ale také vzduchového pytle, který se za těmito závodnicemi vytvoří.

"Máme spočítáno, že když jsme na třetím místě, tak to může vycházet," podotýká Faljšar. Důležité je všechno správně vykalkulovat, aby soupeřky Samkové neujely příliš. "My si to ale umíme spočítat," směje se trenér.

Profesionální přístup, využívající poznatky z matematiky a fyziky, je jednou z výhod, které trenéři Samkové vidí jako stěžejní. I malé zlepšení nakonec může přinést medaili, nebo dokonce titul.

"My můžeme využít tréninkové a diagnostické centrum Red Bullu, kde se můžeme ještě více zdokonalit. Třeba v aerodynamickém tunelu nebo při rozboru postoje Samkové. V tomhle ohledu máme výhodu oproti ostatním týmům, které jezdí víc na cit," vysvětluje Flajšar. "Ty holky jsou na tom plus minus stejně, je to o detailech, a tohle může být jeden z nich."

Sparing partnery si raději vychovat

Jednu z potenciálních slabin vidí trenéři stále teprve třiadvacetileté Samkové v jízdě v chumlu soupeřek. Tu si totiž nemá mimo samotných závodů kde natrénovat.

Takže i když hladce vyhrává kvalifikace, někdy má v samotném závodě problémy, jako na nedávném mistrovství světa, kde se nechala právě soubojem soupeřek vykolejit a nakonec do finále neprošla.

"Ono je to těžké. I díky tréninkovým kempům, které pořádáme, a českému snowboardcrossovému týmu obecně, si Eva může alespoň trochu potrénovat v jízdě proti soupeřkám, které si postupně vychováváme. Ale na druhou stranu ani ty dráhy v Česku ani ti soupeři nejsou takoví jako v SP. A trénovat s těmi nejlepšími bychom sice mohli, jenže to by zase oni mohli okoukat naše triky," vysvětluje Flejšar.

Před novou sezonou zapracuje na fyzičce i škole

Samkovou každopádně čeká náročná příprava na novou sezonu. Důležité je, že na rozdíl od minulého ročníku, před nímž absolvovala operaci ramene, je nyní zdravotně zcela v pořádku. "Je zcela zdravá, takže se může připravit na další sezonu výrazně dřív," pochvaluje si druhý kouč Marek Jelínek.

A jaký bude program Samkové? Během jara bude pracovat na fyzické kondici, věnovat by se měla zejména atletickým disciplínám, gymnastice a posilovně. Cílem je zlepšit kondici v horní polovině těla. "Teď v dubnu budu víc řešit ty fyzio věci. Nastavení těla a svalů, aby člověk mohl normálně vletět do posilovny a nebolelo ho nic. Obecně nejvíc ten vršek," řekla Samková na úterní tiskové konferenci.

V létě ale nečeká Samkovou jen sportovní dřina. Česká hvězda by také ráda dokončila druhý ročník studia na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy. "Už mám vytipované studenty, kteří jsou připravenější než já, a doufám, že mi pomůžou," smála se Samková. "Tak snad to v červnu nebo září dotáhnu."

Na konci léta se pak česká hvězda přesune na měsíc a půl do Argentiny, kde se bude konat i první závod nové sezony. Ještě před olympiádou by měla absolvovat celkem pět závodů Světového poháru.

A samotná olympiáda? "To je tak strašně daleko, že i kdybych chtěla, tak to nemám v hlavě. Je léto, bude trénování a pak stejně bude ještě pět svěťáků. Já myslím, že teprve až přijedu na olympiádu, tak to začnu řešit," říká Samková.

autor: Jakub Šafránek | před 54 minutami

Související články