Worleyová vyhrála v Mariboru třetí obří slalom v sezoně

před 38 minutami

Francouzka Tessa Worleyová ovládla obří slalom v Mariboru a třetím vítězstvím v sezoně Světového poháru si upevnila vedení v průběžném pořadí disciplíny před Mikaelou Shiffrinovou. Po prvním kole nejrychlejší Američanka, jež vede celkové hodnocení seriálu, klesla na čtvrté místo. Jediná Češka na startu Martina Dubovská ve Slovinsku do druhého kola nepostoupila, po první jízdě obsadila 48. pozici.

Ženy - obří slalom:

1. Worleyová (Fr.) 2:16,96 (1:08,33+1:08,63), 2. Goggiaová (It.) -0,16 (1:08,20+1:08,92), 3. Gutová (Švýc.) -0,25 (1:08,49+1:08,72), 4. Shiffrinová (USA) -0,42 (1:08,13+1:09,25), 5. Rebensburgová (Něm.) -0,98 (1:08,72+1:09,22), 6. Mowinckelová (Nor.) -1,12 (1:09,44+1:08,64), 7. Mölggová (It.) -1,20 (1:08,59+1:09,57), 8. Drevová (Slovin.) -1,29 (1:08,67+1:09,58), 9. Gagnonová (Kan.) -1,34 (1:08,87+1:09,43), 10. Frasseová Sombetová (Fr.) -1,58 (1:09,24+1:09,30), ...48. Dubovská (ČR) 1:11,36.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 6 z 9 závodů): 1. Worleyová 500, 2. Shiffrinová 415, 3. Gutová 310, 4. Goggiaová 265, 5. Bassinová (It.) 205, 6. Drevová 174.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 848, 2. Gutová 643, 3. Worleyová 563, 4. Goggiaová 547, 5. Štuhecová (Slovin.) 513, 6. Velez-Zuzulová (SR) 390, ...17. Strachová 201, 68. Ledecká (obě ČR) 29, 85. Dubovská 13.

autor: ČTK | před 38 minutami

Související články