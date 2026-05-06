Vonnová odhodila berle a zářila na prestižním plese

Lindsey Vonnová se tři měsíce po zlomenině nohy objevila na prestižním Met Gala a poprvé odložila berle.
Lindsey Vonnová znovu ukázala, proč patří mezi největší sportovní ikony své generace.
Americká lyžařská legenda se tento týden objevila na prestižním galavečeru Met Gala v newyorském Metropolitním muzeu umění a kromě elegantního outfitu zaujala i jednou důležitou věcí. Poprvé od vážného zranění dorazila bez berlí.
Jen tři měsíce po těžkém pádu na zimní olympiádě, při němž si zlomila nohu, vystoupala po slavných schodech, které jsou symbolem jedné z nejsledovanějších společenských akcí planety. A právě tenhle moment zaujal nejen fanoušky módy, ale i sportovní svět.
S chůzí jí sice stále museli pomáhat lidé z doprovodu, přesto bylo vidět, že rekonvalescence pokračuje správným směrem. Vonnová se navíc po celou dobu usmívala a působila uvolněně.
Pro bývalou olympijskou vítězku a jednu z nejúspěšnějších lyžařek historie šlo o další důležitý krok při návratu do běžného života. Ještě nedávno přitom fotografie z nemocnice a rehabilitace připomínaly, jak vážné její zranění bylo.
Met Gala každoročně přitahuje největší hvězdy sportu, filmu, hudby i módy. Tentokrát ale patřila mezi nejsledovanější osobnosti právě Vonnová. Nejen kvůli šatům, ale hlavně kvůli tomu, že po náročných měsících znovu stála na vlastních nohách.
