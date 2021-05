Ve Švédsku zemřel bývalý skokanský kouč Bulín, vedl Rašku i Kodejšku

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se mohly v lednu po zákonné valorizaci zvýšit ještě o dalších 300 korun. Návrh důchodové novely dnes schválila vláda. Aby zákon s mimořádným přidáním začal platit, musí ho schválit Parlament a podepsat prezident.

Podle ministerstva by starobní penze podle zákonných pravidel od ledna měla vzrůst v průměru o 458 korun. Dalších 300 korun navíc by podle navrhované normy mělo putovat do zásluhové části důchodu. Částka by tak každý další rok při valorizaci dál o určité procento rostla. Podle propočtů ministerstva práce by příští rok na toto dodatečné přidání bylo potřeba 10,6 miliardy korun navíc, v příštích třech letech pak celkem 32,6 miliardy.

Někteří opoziční poslanci už řekli, že novelu s ohledem na stav státního rozpočtu a ekonomickou situaci Česka nepodpoří. Uvedli, že nechtějí dál prohlubovat schodky. Zmínili i předvolební uplácení voličů. Návrh kritizovali také ekonomové. Podle nich je nesystémový a do budoucna ještě zhoršuje udržitelnost penzijní soustavy.