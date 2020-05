V zimě se v Česku objeví čtyři podniky Světového poháru, poprvé se představí Samková

Čtyřikrát se v zimě objeví v Česku Světový pohár. Poprvé se v tuzemsku pojede elitní seriál ve snowboardcrossu s olympijskou vítězkou Evou Samkovou.

Nové Město na Moravě bude znovu hostit běh na lyžích i biatlon a do Špindlerova Mlýna se vrátí snowboardingové finále SP ve slopestylu. Vyplývá to z kalendářů disciplín schválených mezinárodní lyžařskou federací FIS a biatlonovou unií IBU.

Světový pohár ve snowboardcrossu je v plánu od 12. do 14. února na Dolní Moravě. Pro Samkovou půjde navíc o generálku před obhajobou titulu mistryně světa, o kterou by měla poté usilovat v čínské prefektuře Čang-ťia-kchou.

O týden později 20. a 21. února se v Novém Městě pojedou klasické sprinty a bruslařské závody na 10 km žen a 15 km mužů. I v tomto případě půjde o závěrečný test před mistrovstvím světa, které bude hostit Oberstdorf.

Biatlonový svátek se v Novém Městě na Moravě uskuteční od 11. do 14. března a pořadatelé doufají, že tentokrát i s plnými ochozy. Letos se závodilo začátkem března kvůli nařízení vlády bez diváků v nezvykle ztichlé Vysočina Aréně.

Příští rok jsou v plánu sprinty, stíhací závody, smíšená štafeta a na závěr dvojice. "Je pro nás ideální, že bude v permanenci dvoukilometrový okruh, který vede nad tubusy nahoru. Tam máme ještě tribuny, fanoušci se nemusí přesouvat," řekl ředitel závodů Vlastimil Jakeš.

"Každopádně to budou jarní závody. Půjde o to, v jaké kondici udržíme sníh. Ale podařilo se nám v podstatě nastříkat celé depo a budeme mít ještě dostatek času k přípravě během sezony. Věřím, že to bude v pohodě," doplnil.

Finále SP snowboardistů ve slopestylu muselo být letos ve Špindlerově Mlýně zrušeno kvůli opatřením proti koronaviru. Za rok se ale Šárka Pančochová a spol. vrátí, a to v v termínu 25. až 27. března. "Myslím, že se fanoušci mají rozhodně na co těšit," uvedl na webu prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský.

V dlouhodobém kalendáři figuroval na nadcházející sezonu i skokanský SP. Můstky na Ještědu však neprojdou potřebnou rekonstrukcí, proto Liberec už dříve od pořádání odstoupil. Ve výhledu naopak stále zůstává Světový pohár slalomářek, který by se měl v Krkonoších znovu objevit 4. a 5. března 2023.