V džínách a s lyžemi. Samková si vyzkoušela trať na MS netradičním způsobem

Eva Samková už přicestovala do dějiště nadcházejícího MS v Sierra Nevadě. Protože měla snowboard teprve na cestě, rozhodla se vyzkoušet si trať s lyžemi na nohách, a to dokonce v džínách a kabátku. Zlatá medailistka ze Soči zjistila, že by jí trať měla vyhovovat a jistě si získala nové fanoušky.

Sierra Nevada (Španělsko) - Snowboardcrossařka Eva Samková si dnes poprvé zkusila trať na mistrovství světa v Sierra Nevadě, ale místo "prkna" měla na nohou vypůjčené lyže. Navíc byla oblečená v džínách a v kabátku.

Olympijská vítězka Samková strávila po nedělním závodu SP v La Molině s týmem dva dny v Barceloně a dnes se přesunula do dějiště šampionátu. Po příletu do Granady v devět ráno spěchala, aby stihla prohlídku tratě od 11 hodin.

"Testing měl být zítra, ale pořadatelé tak trochu mění plány a byl už dneska. Snowboardy máme u servisáků v autě, jsou na cestě," uvedla Samková.

Trenér Marek Jelínek proto vymyslel, že si na prohlídku tratě vypůjčí lyže. "Byla to docela sranda. Šli jsme v džínách a v oblečení do města, v kabátku," popsala Samková.

Na pěnových vypůjčených lyžích a v nelyžařském oblečení se stala pro ostatní závodnice raritou. "Všichni z nás měli Vánoce a fotili si nás tam. Dost lidí mi říkalo, že mi to sluší v kabátku na lyžích," smála se favoritka nedělního závodu.

Samková zjistila, že trať, na které bude usilovat o svoji první medaili z MS, je podle očekávání dlouhá. "Velká, pěkná a myslím, že mi bude vyhovovat," řekla.

Hned první den se přitom v trati údajně zranila jedna z Australanek. "Myslím, že dojde k úpravám. Skoky jsou velké, pojede se v šesti a bude to podívaná," dodal kouč Jelínek.

Ještě jednu věc Samková s trenérem při prvním setkání se střediskem na jihu Španělska zjistili. Sníh je občas promíchaný s pískem. "Ze Sahary sem přivála písečná bouře písek, takže jsou tady stopy oranžového sněhu. Servisáci nebudou moc nadšení, ale s tím se tady musí počítat," řekla třiadvacetiletá Samková.

Ve čtvrtek už by Samková měla v trati jezdit normálně na snowboardu a v pátek už je na pořadu kvalifikace na sobotní závod.

