Tři hodiny jsem koukala na teleshopping, popisuje Ledecká dovolenou. Zpestřila si ji i kickboxem

před 44 minutami

Česká olympijská hrdinka už se zase těší na sníh, s firmou Atomic podepíše novou smlouvu.

Praha - Před deseti dny ukončila dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká sezonu a už se jí stýská po sněhu. Vrátí se na něj 2. května, kdy začne testovat lyže na příští sezonu.

"Základ je, aby byly rychlé a já potřebuju, aby lyže i hezky držela v oblouku. Abych měla jistotu. Mám radši, když se můžu do lyže opřít a mám stabilitu," uvedla Ledecká, která cestou na ledovec Kaunertal podepíše na další dva roky smlouvy s firmou Atomic.

Při testování bude vstávat ve čtyři hodiny ráno a od pěti lyžovat, aby měla na jarním ledovci dobré podmínky. "Snad se to vyplatí," řekla třiadvacetiletá sjezdařka a snowboardistka. Hledat bude i nové lyžařské boty, protože na rychlostní disciplíny má ty nejlepší prasklé. Je ale možné, že u těch opravovaných zůstane. "U mě je všechno možné, ale všichni doufáme, že to nebude potřeba."

Olympijskou sezonu, v níž v Pchjongčchangu senzačně ovládla superobří slalom na lyžích a potvrdila roli favoritky paralelního obřího slalomu na snowboardu, si hodně protáhla díky lyžařským závodům nižších kategorií.

Po návratu z hor jí první den volna a bez aktivity přišel nudný. Byla až vyvedená z míry tím, že nemusí nic dělat. "Byla jsem trošku vypnutá a koukala jsem třeba tři hodiny na teleshopping. To bylo takový hodně neplodný, ale pak jsem se vzpamatovala, dostala do pražského rytmu a v pohodě," usmála se.

Bez sportu dlouho nevydrží, proto si dvakrát zašla na oblíbený kickbox a zahrála si plážový volejbal. Bolavá záda, kvůli kterým nedojela ve finále Světového poháru v Aare super-G, má v pořádku. Ani nebyla na kontrole. "Když nemám problémy, k doktorům cíleně nechodím a neotravuju je," řekla.

Ledecké pomáhal fyzioterapeut Jakub Marek, který se rozhodl skončit. "Dá si na rok pauzu," uvedla závodnice, která doufá, že se Marek vrátí. "Teď ale vypíšu konkurz. Kdyby se někomu chtělo tahat bágly. Člověk musí být tolerantní, vstávat se mnou na rozcvičky. Být se mnou od rána do večera deset měsíců v kuse," konstatovala Ledecká.

V Praze rehabilituje a na Vysoké škole finanční a správní, kde studuje marketingovou komunikaci, chce dokončit druhý ročník. K tomu fotí a natáčí reklamy pro sponzory.

Dnes absolvovala autogramiádu na benzinové pumpě, kde se podepisovala i na helmu či monolyži. "To je asi nejzvláštnější, co jsem podepsala. Vždycky jsem koukala na frajery, co to umí, a říkala si, jestli bych to taky zvládla," řekla Ledecká.

"Různé povinnosti jsou součástí mojí práce a nedělala jsem nic vyloženě nepříjemného," řekla Ledecká k autogramiádě. Problém jí nedělá ani selfie s fanoušky. Vyhověla každému. "Divné to není, nic jiného jsem nezažila," řekla. Od fanoušků dostala několik čokolád a bonboniéru, od jedné holčičky také obrázek s gratulací.