Zimní sporty

Tragická zpráva. Norskou hvězdu našli mrtvou v hotelovém pokoji

Sport

Nor Sivert Guttorm Bakken je mrtvý. Biatlonistu, který ještě před čtyřmi dny obsadil páté místo ve sprintu Světového poháru v Annecy, nalezli mrtvého v hotelovém pokoji v Itálii. Bylo mu 27 let.

Sweden Biathlon
Sivert Guttorm Bakken při závodu SP v Östersundu na začátku tohoto měsíceFoto: Björn Larsson Rosvall
Příčina úmrtí je zatím nejasná. „Víme, že Sivert byl dnes nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji v alpském městečku Lavaze v Itálii,“ uvedla v tiskové zprávě Emilie Nordskarová, generální tajemnice Norského biatlonového svazu.

„ Jsme samozřejmě v kontaktu s italskou policií, úzce s nimi spolupracujeme. Příčinu smrti neznáme,“ doplnila.

Podle médií zemřel Bakken v pondělí. O den dříve se ještě zúčastnil ve Světovém poháru ve francouzském Annecy závodu s hromadným startem, v němž obsadil 20. místo.

V pátek při sprintu skončil na 5. pozici. V celkovém hodnocení seriálu patřila rodákovi z Lillehammeru 13. příčka.

Nejlepších výsledků dosáhl Bakken v sezoně 2021/2022, kdy vyhrál jeden závod SP, jednou byl třetí a přidal ještě čtvrté místo.

