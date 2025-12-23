Tragická zpráva. Norskou hvězdu našli mrtvou v hotelovém pokoji

Nor Sivert Guttorm Bakken je mrtvý. Biatlonistu, který ještě před čtyřmi dny obsadil páté místo ve sprintu Světového poháru v Annecy, nalezli mrtvého v hotelovém pokoji v Itálii. Bylo mu 27 let.
Příčina úmrtí je zatím nejasná. „Víme, že Sivert byl dnes nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji v alpském městečku Lavaze v Itálii,“ uvedla v tiskové zprávě Emilie Nordskarová, generální tajemnice Norského biatlonového svazu.
„ Jsme samozřejmě v kontaktu s italskou policií, úzce s nimi spolupracujeme. Příčinu smrti neznáme,“ doplnila.
Podle médií zemřel Bakken v pondělí. O den dříve se ještě zúčastnil ve Světovém poháru ve francouzském Annecy závodu s hromadným startem, v němž obsadil 20. místo.
V pátek při sprintu skončil na 5. pozici. V celkovém hodnocení seriálu patřila rodákovi z Lillehammeru 13. příčka.
Nejlepších výsledků dosáhl Bakken v sezoně 2021/2022, kdy vyhrál jeden závod SP, jednou byl třetí a přidal ještě čtvrté místo.
ŽIVĚKyjev je bez elektřiny. Rusko pokračuje v drtivých úderech na ukrajinskou energetiku
Rusko v noci na úterek opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí. Podle agentury Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny Polsko.
Projev polského prezidenta v Praze: „Rusko lze nejen zastavit, ale také porazit“
Polský prezident Karol Nawrocki vystoupil na konci listopadu s projevem na Karlově univerzitě v Praze. Hovořil o válce na Ukrajině, vztahu k Rusku i budoucnosti Evropské unie. Kritizoval snahy o její centralizaci a zdůraznil roli národních států v evropské integraci. Aktuálně.cz přináší přepis celého projevu.
ŽIVĚFond je neodvolatelný, akcie se mi už nikdy nevrátí, zopakoval Babiš
Svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér Andrej Babiš (ANO) vloží holding Agrofert, je neodvolatelný a bude spravovat akcie i po Babišově odchodu z vlády. Předseda vlády to v úterý uvedl na sociální síti X. Reagoval tak na zprávy médií, které upozorňovaly na to, že popis účelu fondu ve sbírce listin omezuje správu majetku na dobu, kdy bude zadavatel členem vlády.
Muchová ostře vystoupila proti světovému tenisu. Nelíbí se jí "hloupá" pravidla
Na nabitý tenisový kalendář, který je naplněný značným množstvím povinných akcí, se snáší stále drtivější kritika. Čerstvě se k ní přidala i česká tenistka Karolína Muchová. Světový tenis obvinila z toho, že ohrožuje fyzické i duševní zdraví sportovců.
„Prodal jsem byt a zaplatil lidi.“ Jak v Poniklé zachránili řemeslo, které jinde není
Foukání a malování skleněných vánočních ozdob zůstává českou specialitou ceněnou ve světě. Byť už tradici drží jen několik posledních lokálních dílen a družstev. Jestli je ale jedno místo, které i v návalu levných plastových náhražek z Číny a stále kvalitnějších ozdob z Polska ukazuje, jak řemeslo nejen udržet, ale i oživit, pak je to manufaktura v jizerské Poniklé. Tady mají Vánoce celý rok.