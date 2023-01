Tragédie na sněhu. Lyžařský mistr světa zemřel pod lavinou

Americký mistr světa v akrobatickém lyžování z roku 2015 Kyle Smaine zemřel v neděli pod lavinou v Japonsku. O úmrtí jednatřicetiletého bývalého šampiona v U-rampě informovala americká reprezentace akrobatických lyžařů na sociálních sítích.

Smaine byl s přáteli na výletě ve volném terénu poblíž lyžařského střediska Cugaike v prefektuře Nagano. Podle médií cestoval do Japonska kvůli "neuvěřitelné kvalitě sněhu" a aby podpořil turistický ruch v zemi po pandemii covidu.

V regionu v předchozích dnech silně sněžilo a místní úřady vydaly varování před lavinovým nebezpečím. Spolu se Smainem pod masou sněhu zahynul nejmenovaný Rakušan, Smainova krajana Adama Üa se podařilo zachránit.

"Viděli jsme, jak se to valí. Slyšeli jsme prasknutí a uvědomili jsme si, že to bude velké. Začali jsme utíkat a pak nás to zasáhlo," popsal zachráněný Ü.

Grant Gunderson, který pracoval pro Smainea a Üa jako fotograf, sestoupil z hory krátce před katastrofou. "Včerejšek byl pro mě absolutně nejhorší noční můrou. Adam, Kyle a ten další lyžař se pokoušeli utéct. Adama to zasypalo jeden a půl metru hluboko, trvalo pětadvacet minut, než ho vyhrabali. Vyvázl bez zranění, to je zázrak," popsal Gunderson.

Dvě oběti však takové štěstí neměly. "Lyžař, kterého to zasypalo hned vedle něj, podlehl vnitřním zraněním. Kylea vymrštil náraz padesát metrů, sníh ho zasypal a pohřbil," líčil fotograf.

"Jiná skupina dvou horských vůdců z Kanady a čtyř nebo pěti lékařů a sester, kteří byli v oblasti, se je pokusila oživit. Udělali pro Kylea a toho dalšího lyžaře všechno, co mohli. Adam a já to budeme mít před očima po zbytek života," dodal Gunderson.

S aktivní kariérou na nejvyšší úrovni se Smaine rozloučil v lednu 2018 v kalifornském Mammoth Mountain svým jediným vítězstvím v závodě Světového poháru.