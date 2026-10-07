„Toho kluka bereme.“ Ledecká popsala, jak kvůli sezoně zrušila trenérovi operaci

Novými trenéry Ester Ledecké budou v nadcházející lyžařské sezoně Rakušané Karlheinz Pichler a Gernot Grasser. Snowboardovým koučem zůstal Američan Justin Reiter. Trojnásobná olympijská šampionka, která bude nově jezdit na lyžích značky Head, to ale při skládání nového týmu neměla vůbec jednoduché.
Jednatřicetiletá Ledecká avizovala změny už v dubnu, kdy v jejím týmu skončili trenéři Tomáš Bank a Franz Gamper. Dvojnásobná olympijská šampionka z Pchjongčchangu 2018 byla v celkovém hodnocení Světového poháru sedmnáctá, v hodnocení super-G byla pátá. Na únorových hrách v Itálii vyšla v super-G i v paralelním obřím slalomu na snowboardu medailově naprázdno.
„Jsme spolu už od jara, ale hlavní spolupráce přišla teď v Chile, kde jsme měli intenzivní kemp. Strávili jsme tam spolu hodně času a dělili se i o jeden apartmán. Byl to takový teambuilding. Jsem až překvapená, jak jsme si sedli. Charly (Pichlerova přezdívka) s Gernotem se znali už dlouho. Věděla jsem, že to bude skvělá chemie,“ řekla Ledecká.
Sedmapadesátiletý Pichler, který vedl v minulosti německý tým s Emmou Aicherovou či Kirou Weidleovou-Winkelmanovou, bude plnit roli hlavního lyžařského trenéra. Podílel se dříve také na největších úspěších lichtenštejnské závodnice Tiny Weiratherové.
„Na konci března jsem měl telefon od Patricka Rimmela z Red Bullu, že Ester hledá nového kouče. O dva dny později jsme se setkali, protože mě to zajímalo. Měli jsme schůzku někde na dálnici a mluvili spolu asi hodinu. Líbila se mi její energie a nadšení. Byl jsem z té schůzky nadšený a měl jsem jasno, že to je ten typ top sportovce, se kterým chci pracovat,“ popsal Pichler.
Čtyřiačtyřicetiletý Grasser, jenž naposledy vedl servis rakouského ženského týmu v SP, bude v pozici druhého kouče. Dříve také pracoval jedenáct let v kanadské mužské reprezentaci.
„Musím říct, že poprvé jsem o Ester slyšel v roce 2015 během snowboardového mistrovství světa v Kreichsbergu, kde vyhrála první titul. Je to můj domov a mám ve snowboardovém světě hodně kamarádů. Bylo pro mě tedy hned jasné, že když budu mít šanci se připojit k tomuto týmu, bude pro mě snadné se rozhodnout,“ podotkl Grasser.
Snowboardovým trenérem zůstal Reiter, servismanem se stal Slovinec Tadej Trdina. Fyzioterapeutem a kondičním trenérem bude Šimon Tomeš, kterého si ovšem musela vyloženě ulovit.
„Když jsem mu poprvé volala, řekl mi, že jde druhý den na operaci křížového vazu, což by znamenalo půl roku rekonvalescence. Tak jsem zavolala panu doktorovi Jiřímu Beznoskovi, který ho měl operovat, a domluvila s ním, aby mu dal jiný termín. A zároveň jsem slíbila, že mu ho tam po sezoně osobně dovezu na operaci,“ líčila vtipnou anabázi Ledecká.
Tomeš tedy zrušil operaci i přesto, že k Ledecké šel teprve na zkoušku. „Ale strašně rychle jsme si sedli, přišla se s ním seznámit i mamka a té jsem hned hlásila ‚toho kluka bereme‘,“ dodala česká lyžařka.
Do sezony tak vstupuje se spoustou změn. K Headu přešla poté, co uplynulé sezony jezdila na lyžích značky Kästle. O přesunu informovala už během srpna. Továrním lyžařským servismanem se v jejím týmu stal Tobias Geiger.
„Na konci minulé sezony jsem se ocitla bez smlouvy na lyžařský materiál, a tak jsem čekala, která stáj mě osloví. Jak známo, kouzelníky si vybírá kouzelnická hůlka a lyžaře si vybírají lyže. Mě si pro nadcházející sezonu vybraly lyže Head. Jsem pyšná, že jsem se coby snowboardistka dostala do famózní společnosti světových lyžařů a že za stáj Head mohu závodit. Je to pro mě velké vyznamenání,“ doplnila Ledecká.
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