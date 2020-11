Synové hor ho vymazali, teď se Rath vrací. Krkonošská tragédie znovu míří do kin

V černobílém českém filmu zuří sněhová vánice. Promrzlý lyžař ztrácí síly, vyčerpaný, oslepený a ohlušený zůstává ležet pod zasněženým stromem. S píšťalkou v ústech a se závodnickým číslem 26 na hrudi. Zemře dřív, než ho najde záchranná výprava. Ta objeví opodál ještě jedno mrtvé tělo, zmrzlého muže bez kabátu, jen v lehké košili.

Příběh lyžařského šampiona Bohumila Hanče a jeho kamaráda Václava Vrbaty natočený podle skutečné události dojímá ve filmu Synové hor diváky už déle než půl století. Jen mohutný starý pán při premiéře v roce 1956 odmítavě zavrtí hlavou: "Takhle to tenkrát na hřebenech vůbec nebylo."

Starý pán se jmenoval Emerich Rath, byl to pražský Němec a při natáčení působil jako herec v jedné z epizodních rolí. Kvalifikaci pro to měl výjimečnou. Osudného závodu, při kterém Hanč v roce 1913 poblíž Zlatého návrší v Krkonoších zahynul, se osobně zúčastnil.

Jako závodník a jako ten, kdo vysíleného Hanče ve vánici objevil a s nasazením vlastního života se jej pokoušel odnést do bezpečí. Z příběhu ho filmaři vynechali, přestože pro záchranu kamaráda udělal víc než kdokoli jiný. Komunistický režim ale památku na něj vymazal.

Neznámý hrdina posledního závodu

O tom, co se před sto lety v horské vánici skutečně odehrálo, teď vzniká film nový. Jmenovat se bude Poslední závod a divákům chce nabídnout pravdivý příběh bez překrucování vynuceného dobovou politickou objednávkou.

"Původně jsem to zamýšlel jako sportovní survival film, zaujalo mě, jak se tam lidé ve vánici ztráceli. Když jsem se ale více ponořil do dobových materiálů, rostla postava Emericha Ratha. Došlo mi, že se za tím žánrem skrývá něco hlubšího," říká režisér filmu Tomáš Hodan. "Všichni to znají jako příběh Hanče a Vrbaty, přitom je to příběh Hanče, Vrbaty a Ratha. Rath je ten, kdo při Hančově záchraně prokázal největší hrdinství," prohlašuje.

Trojnásobného mistra českých zemí v běhu na lyžích Hanče si v novém filmu zahraje Kryštof Hádek, jeho kamaráda Vrbatu pak Vladimír Pokorný. Roli mladého Ratha v době závodu svěřili tvůrci Marku Adamczykovi.

Právě zapomenutý třetí hrdina bude divákům o závodu vyprávět. Ohlížet se za ním bude na sklonku života, kdy kvůli perzekuci komunistických úřadů přišel o všechen majetek a pracoval jako topič na Labské boudě. Těžce zkoušeného, ale režimem nezlomeného Ratha bude hrát Oldřich Kaiser.

1:14 Podívejte se na teaser k připravovanému filmu Poslední závod. | Video: Punk film

"Komunistům se nehodil Němec, který zachraňuje Čecha. Pro veřejnost pak všechno dorazila právě nacionální agitka Synové hor," popisuje Hodan. Odmítá ale, že by jeho film měl být v první řadě rehabilitací zapomenutého lyžaře. "Když jdou tvůrci do natáčení s tím, že chtějí někomu složit poctu, je z toho v lepším případě nuda, v horším kýč," uvádí.

Divákům chce nabídnout příběh přátelství tří sportovců, dvou Čechů z Krkonoš a pražského Němce. Přátelství, které neřeší hranice dané vypjatými národnostními spory v rakousko-uherském mocnářství před první světovou válkou. A také pečlivou rekonstrukci závodu, založenou na studiu záznamů z policejního vyšetřování.

"Od začátku jsem si říkal, že postavy chci psát tak, aby byly živé, aby film bavil i mladé lidi," popisuje Hodan, který je nejen režisérem filmu, ale i autorem scénáře. "Rozhodně nechceme točit film pro pamětníky," říká.

Cimrman českého sportu

Skutečný Rath byl výjimečnou postavu z dob začátků českého sportu. Před sto lety ho znala celá Evropa. Neexistoval sport, ve kterém by nezávodil nebo který by alespoň nezkusil. Z dnešního pohledu se dá jen těžko uvěřit, že hrál vrcholově fotbal, reprezentoval v hokeji, byl mistrem Německa v boxu, lyžoval, bruslil, závodil na kajaku a na olympijských hrách běhal maratony. Širokým záběrem připomíná ze všeho nejvíc mytického velikána Járu Cimrmana.

Emerich Rath (* 5. 11. 1883 † 21. 12. 1962) Všestranný sportovec se narodil v rodině pražských Němců. Úspěšně se věnoval atletice, plavání, lyžování, kanoistice, cyklistice, boxu, zápasu, rychlobruslení, horolezectví, kulturistice, tenisu, ragby či volejbalu. V hokeji reprezentoval Rakousko, hrál i za Čechy. Na olympijských hrách 1908 a 1912 startoval v maratonu. Ve fotbale nastupoval za DFC Praha. V boxu se stal roku 1912 mistrem Německa v těžké váze. Byl nekuřák, abstinent a vegetarián. Za první republiky se vrhl do trampingu. Na svém sázavském ranči shromáždil různé indiánské předměty a vybudoval tu sportoviště, které mohl zdarma využívat každý. V krámku na Příkopech v Praze prodával sportovní a trampské vybavení. Mluvil německy, česky, anglicky, francouzsky, italsky, polsky a rusky. Komunistický režim památku na něj vymazal.

Přestože se narodil v rodině českých Němců, vyhrocená rivalita mezi oběma národy mu byla cizí. Patřil k těm, kdo startovali v českých i německých soutěžích, reprezentoval Rakousko i Čechy.

Jako přesvědčený antifašista odmítl za druhé světové války přijmout říšské občanství, podobně jako fotbalový kanonýr Pepi Bican. Schovával navíc uprchlého Žida. Po válce proto nemusel do odsunu, komunisté ho ale obvinili z propagace amerikanismu, zabavili mu majetek a poslali ho do vězení.

Po propuštění se živil nejrůznějšími pomocnými pracemi a rozprodával své trofeje a sbírky. Ještě jednou chtěl zažít olympijské hry, v roce 1960. Plánoval odjet do Říma na kole, české úřady mu ale nedaly povolení vycestovat. Zemřel opuštěný v roce 1962.

Rath teď žije u Samkové doma

Marek Adamczyk se do role pustil s vervou. "Poctivě si všechno načítal a pořádně mi dovysvětlil a objasnil, o co v tom závodě šlo. Teď Emerich Rath tak trochu žije s námi v domácnosti. Minimálně duchem je přítomen," směje se snowboardistka Eva Samková, hercova přítelkyně.

Točit začnou filmaři během nadcházející zimy. Přímo na místech, kde se tragický závod odehrál, na hřebenech Krkonoš, v první zóně národního parku. "Přestože se nám správa parku snaží vyjít vstříc, bude to komplikované. V první zóně se nemůžete pohybovat, jak chcete," popisuje Hodan. Počasí se navíc na horách mění z minuty na minutu a natáčení se může nečekaně prodloužit. "Není horší místo, co se týče plánování. Štáb a všichni herci se na 20 dní nastěhují na Labskou boudu, a podle počasí se bude natáčet," říká režisér.

Do jara by měly být všechny záběry pohromadě, premiéra je plánovaná na únor 2022. Tvůrci počítají s tím, že nástrahy horského počasí přinesou náklady navíc. V polovině října proto spustili sbírku na webu Donio, kde na vznik filmu může přispět každý. Cílem je vybrat dva miliony, zatím se podařilo získat třetinu z této částky.