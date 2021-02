Švýcarský rychlík dál vládne. Gutová-Behramiová vyhrála ve Val di Fassa i druhý sjezd

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová vyhrála i druhý sjezd Světového poháru ve Val di Fassa. Zvítězila o 32 setin sekundy před krajankou Corinne Suterovou, čerstvou mistryní světa v této disciplíně, a upevnila si prvenství v průběžném pořadí SP.

Ester Ledecká závody ve Val di Fassa vynechala. Česká hvězda dala přednost mistrovství světa na snowboardu, které začne v pondělí ve slovinské Rogle.

Zatímco v pátek zvítězila letošní dvojnásobná šampionka z Cortiny Gutová-Behramiová o pouhé dvě setiny před Rakušankou Ramonou Siebenhoferovou, tentokrát byl její triumf mnohem jednoznačnější. V SP už má na kontě 32 prvenství. Třetí místo obsadila německá reprezentantka Kira Weidleová, Siebenhoferová byla čtvrtá.

V čele hodnocení sjezdu zůstala zraněná Italka Sofia Goggiaová, vítězka čtyř závodů v sezoně. Z druhého místa klesla Američanka Breezy Johnsonová, která po pádu skončila v ochranných sítích. Ledecká je před závěrečným sjezdem ve švýcarském Lenzerheide osmá. Gutová-Behramiová celkově vede SP o více než 100 bodů před Slovenkou Petrou Vlhovou.

SP ve sjezdovém lyžování ve Val di Fassa (Itálie):

Ženy - sjezd: 1. Gutová-Behramiová 1:25,53, 2. C. Suterová (obě Švýc.) -0,32, 3. Weidleová (Něm.) -0,68, 4. Siebenhoferová (Rak.) -0,76, 5. Pirovanová (It.) a Lieová (Nor.) obě -0,79, 7. Gisinová -0,81, 8. Fluryová (obě Švýc.) -0,82, 9. Gagnonová (Kan.) -0,94, 10. E. Curtoniová (It.) -1,01.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 8 závodů): 1. Goggiaová (It.) 480 b., 2. C. Suterová 410, 3. Gutová-Behramiová 383, 4. Johnsonová (USA) 330, 5. Weidleová 265, 6. Pirovanová 220, …8. Ledecká (ČR) 206.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 33 závodů): 1. Gutová-Behramiová 1147, 2. Vlhová (SR) 1040, 3. Gisinová 872, 4. Bassinová (It.) 750, 5. Goggiaová 740, 6. C. Suterová 675, …10. Ledecká 453, 53. Dubovská (ČR) 85.