Definitivní obrat. SP běžců na Vysočině nebude, kvůli zpřísnění opatření v Německu

Světový pohár v běhu na lyžích se v Novém Městě na Moravě příští týden nakonec neuskuteční. Organizátoři jednají o možném uspořádání závodů na konci března. Informoval o tom lyžařský svaz.

Svaz sice v pátek získal od ministerstva zdravotnictví výjimku, díky níž by nikdo z účastníků nemusel do pětidenní karantény, ale závody vzápětí zhatilo zpřísnění opatření proti koronaviru v Německu.

Lyžaři by totiž po závodech na Vysočině museli před mistrovstvím světa klasiků v Oberstdorfu, které se bude konat od 25. února do 7. března, v Německu do karantény. Na šampionátu by tak nemohli startovat vůbec nebo až později.

"Po jednání s Mezinárodní lyžařskou federací FIS jsme tedy rozhodli, že se Světový pohár příští víkend v Novém Městě na Moravě neuskuteční," uvedl ředitel běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR Lukáš Sacher v tiskové zprávě.