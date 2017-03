Sundby výhrou na padesátce v Oslu potvrdil celkový triumf

před 46 minutami

Norský šampion doma vyhrál před Finem Niskanenem a Rusem Bessměrtnychem.

Oslo - Norský běžec na lyžích Martin Johnsrud Sundby zopakoval loňské vítězství na klasické padesátce na Holmenkollenu. Zajistil si tím potřetí v kariéře velký křišťálový glóbus za celkový triumf ve Světovém poháru.

Dvaatřicetiletý Sundby si výhrou před domácími fanoušky v Oslu vynahradil zklamání z nedávného mistrovství světa v Lahti, které opouštěl bez individuálního zlata.

Norský favorit vytvořil v dnešním závodu s hromadným startem zhruba od dvacátého kilometru dvojici s Finem Iivem Niskanenem. Svému přemožiteli z klasické patnáctky v Lahti nastoupil asi tři kilometry před cílem a vybudoval si rozhodující náskok. V cíli měl Sundby náskok 9,9 sekundy. Sprint v cílové rovince o třetí místo vyhrál těsně Rus Alexandr Bessměrtnych před Norem Sjurem Röthem.

SP v běhu na lyžích v Oslu:

Muži - 50 km klasicky s hromadným startem:

1. Sundby (Nor.) 2:02:59,7, 2. Niskanen (Fin.) -9,9, 3. Bessměrtnych (Rus.) -1:15,2, 4. Röthe -1:15,2, 5. Dyrhaug (oba Nor.) -1:15,2, 6. Harvey (Kan.) -1:15,4, 7. Holund (Nor.) -1:17,2, 8. Usťugov (Rus.) -2:35,0, 9. Larkov (Rus.) -2:35,2, 10. Turyšev (Rus.) -2:42,2.

Průběžné pořadí SP (po 27 z 31 závodů): 1. Sundby 1626, 2. Usťugov 1176, 3. Harvey 844, 4. Heikkinen (Fin.) 837, 5. Hellner (Švéd.) 668, 6. Iversen (Nor.) 637, …84. Jakš 50, 155. Bartoň 4, 163. Bauer (všichni ČR) 2.

autor: ČTK | před 46 minutami