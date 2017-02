Štuhecová předčila ve sjezdu Vonnovou a potvrdila roli favoritky. Ledecká skončila jednadvacátá

před 3 hodinami

Slovinka Ilka Štuhecová zvítězila s náskokem 40 setin sekundy před Rakušankou Stephanií Venierovou, třetí skončila o dalších pět setin zpět americká hvězda Lindsey Vonnová.

Svatý Mořic - Slovinská lyžařka Ilka Štuhecová potvrdila roli největší favoritky a stala se ve Svatém Mořici mistryní světa ve sjezdu. V královské disciplíně navázala na krajanku Tinu Mazeovou, jež triumfovala na minulém šampionátu v Beaver Creeku.

Štuhecová zvítězila s náskokem 40 setin sekundy před Rakušankou Stephanií Venierovou, třetí skončila o dalších pět setin zpět americká hvězda Lindsey Vonnová.

Česká reprezentantka Ester Ledecká ztratila na vítězku 2,11 sekundy a obsadila 21. místo. O jednu příčku tím zaostala za výsledkem z kombinace, v níž se jí nepovedla právě první rychlostní disciplína.

"Doufám, že to tentokrát bylo lepší. V pátek po kombinaci jsem úplně vynadáno nedostala, ale všichni víme, že byly mezery. Z dneška mám ale už dobrý pocit. Dostala jsem pochvalu," hodnotila se Ledecká.

Když česká lyžařka vjela na trať, snižovala se viditelnost a vlivem vyšších teplot trať měkla. "Možná to mohlo trochu mít vliv, holky za mnou zpomalily, ale Gisinová s vyšším číslem přesto zajela fantastický čas Největší roli to asi hrálo nahoře na rovině, tam jsem neztrácela," řekla.

Ledecká byla spokojená

Její závod byl posunut o třičtvrtě hodiny dřív oproti původnímu plánu, z čehož Ledecká radost neměla, neboť ranní ptáče není. "Ale neproklínala jsem svět hned od rána, na závod jsem se strašně moc těšila. Vstávalo se mi dobře, z postele jsem musela v půl sedmé. To ještě bylo dobrý. Ale jakmile je na budíku pětka, je to špatný," usmívala se.

Zrušený sobotní trénink jí nevadil, Ledecká si dopřála den volna, který proležela v posteli. A s dnešním výsledkem byla spokojená. "Na tohle teď evidentně mám. Myslím, že je to dobré, od loňska jsem se zlepšila a zlepšuji se konstantně dál. Odevzdala jsem, co mám natrénováno. To jsem chtěla, jsem spokojená," doplnila.

Pavla Klicnarová a Kateřina Pauláthová ztratily přes pět sekund a umístily se mezi 38 účastnicemi na 34. a 35. místě. "Nebylo na začátku první dvě brány moc vidět. Naštěstí se to dole rozsvítilo, ale já jsem spíš sbírala zkušenosti. Netlačila jsem na to," komentovala Pauláthová, která při tréninku sjezdu v Ga-Pa před třemi týdny spadla a několik dní nemohla lyžovat.

Šestadvacetiletá Štuhecová do aktuální sezony nezaznamenala žádné pódiové umístění ve Světovém poháru, ale do této zimy vtrhla třemi triumfy ve sjezdu za sebou a vládne pořadí disciplíny.

"Bylo to jiné než při závodě Světového poháru. Řekla jsem si: 'Hlavně mít pod kontrolou emoce a normálně lyžovat'. A taky jsem to tak udělala. Teď jsou ty emoce nesmírné a budu plakat až do večera," řekla Štuhecová.

Ve Svatém Mořici měla nadějně rozjetou i kombinaci, ale po druhém místě ve sjezdu nedokončila slalom a nemohla navázat na pohárový triumf z Val d'Isere. V super-G, které pro změnu ovládla v Cortině d'Ampezzo, zase skončila na MS až jedenáctá.

Vonnová se teprve v lednu vrátila k lyžování po roční zdravotní pauze a nyní zkompletovala ve své parádní disciplíně medailovou sbírku z MS. "Po těch zraněních je tohle pro mě jako zlato," řekla Vonnová, jež má titul z roku 2009 a stříbro vybojovala v letech 2007 a 2011. Kompletní sadu má také ze superobřího slalomu, který ale ve Svatém Mořici nedokončila. Ziskem bronzu se stala zároveň ve věku 32 let a 117 dnů nejstarší medailistkou v historii MS mezi ženami.

Díky Venierové získalo rakouské ženské lyžování i ve třetí disciplíně medaili a opět jiné hodnoty. Třiadvacetiletá lyžařka ve sjezdu nikdy nezískala medaili ani v SP, ale v lednu v Garmischi byla premiérově druhá v super-G.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici:

Ženy - sjezd:

1. Štuhecová (Slovin.) 1:32,85, 2. Venierová (Rak.) -0,40, 3. Vonnová (USA) -0,45, 4. Goggiaová (It.) -0,52, 5. Rossová (USA) -0,72, 6. Scheyerová (Rak.) -0,94, 7. F. Suterová -1,03, 8. Gisinová (obě Švýc.) -1,04, 9. Siebenhoferová (Rak.) -1,12, 10. Weiratherová (Licht.) -1,18, ...21. Ledecká -2,11, 34. Klicnarová -5,02, 35. Pauláthová (všechny ČR) -5,17.

autor: ČTK | před 3 hodinami

Související články